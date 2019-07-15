Цена вопроса – 15 000 гривен.

На одном из ресурсов частных объявлений появилось объявление о проддаже "Запорожца", который может работать на дровах.

На самом деле автомобиль работает на бензине, но к нему прилагается пиролизная установка, которая дает возможность работы на дровах. Стоимость автомобиля зависит от оснащения – 10 тысяч без установки, 15 тысяч – с ней.

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В целом, по словам продавца, ЗАЗ-968М в хорошем состоянии – не гнилой, салон не поврежден, руль от ВАЗ-2106.

Пиролизная установка, которая дает возможность работать двигателю внутреннего сгорания на газу, который поступает от тления дров, широко использовали в 40-годах ХХ века в СССР во время войны в грузовиках. В ней дрова тлеют и выделяют горючий газ, который поступает в двигатель автомобиля. Подобная установка работает и в этом "Запорожце".

Напомним, что ЗАЗ-GTR развивает 1500 к. с.