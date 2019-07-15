Ціна питання – 15 000 гривень.

На одному з ресурсів приватних об'яв з'явилось оголошення про продаж "Запорожця", який може працювати на дровах.

Насправді автомобіль працює на бензині, але до нього додається піролізна установка, яка дає змогу роботи на дровах. Вартість автомобіля залежить від оснащення – 10 тисяч без установки, 15 тисяч – з нею.

Читайте також: чому з VW зробили Porsche 911, а з "Запорожця" - ні?

Загалом, за словами продавця, ЗАЗ-968М у доброму стані – не гнилий, салон не пошкоджений, кермо від ВАЗ-2106.

Піролізна установка, яка дає можливість працювати двигуну внутрішнього згоряння на газу, який надходить від тління дров, широко використовували в 40-роках ХХ століття в СРСР під час війни у вантажівках. В ній дрова тліють і виділяють горючий газ, який надходить у двигун автомобіля. Подібна установка працює і цьому "Запорожці".

Нагадаємо, що ЗАЗ-GTR розвиває 1500 к.с.