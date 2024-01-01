На "Невидимый щит" собрали 5,8 миллиона гривен

Масштабный сбор "Невидимый щит" от Благотворительного фонда Сергея Притулы ставил целью обеспечить подразделения Национальной гвардии средствами радиоэлектронной борьбы. Сеть АЗК WOG присоединилась к инициативе сразу же после ее запуска, задонатив из собственной прибыли 2 000 000 грн, и призвала сообщество PRIDE поддержать важное дело.

Клиенты WOG активно донатили из накопленных в приложении PRIDE бонусов то количество, которое хотели направить на "Невидимый щит". В общем перевели почти 3,8 млн грн бонусами, а компания конвертировала их в гривны и перечислила Благотворительному фонду Сергея Притулы.

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"WOGОНЬ помощи" – бессрочный проект WOG на усиление Сил обороны. Наша задача – быть быстрыми и применять креативные подходы, чтобы максимально оперативно закрывать актуальные потребности защитников. Когда FPV-дроны еще не были мейнстримом, мы уже покупали их боевым подразделениям. Украинские БПЛА, такие, как "АРЕС" – это комплексы с лучшими тактико-техническими характеристиками и прекрасная альтернатива хорошо известным Mavic. Именно их активно контрактует и передает в армию уже второй месяц наша компания. Сейчас сообщество WOG PRIDE среди первых присоединилась к проекту "Невидимый щит" от Фонда Притулы, чтобы обеспечить подразделения не отдельными системами радиоэлектронной борьбы, а многоуровневым РЭБом. Именно такие комплексные решения - залог сохранения жизней наших военных”, – подчеркнул Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

Вскоре все донаты превратятся в средства радиоэлектронной борьбы, которые будут защищать военных на нуле от российских дронов-камикадзе, плотность которых на фронте сегодня чрезвычайно высока.

На “Невидимый щит” насобирали 5 800 000 грн.

"РЭБы продолжают быть одной из самых горячих потребностей. Благодаря партнерам план сбора перевыполнили и смогли начать контрактирование средств еще до завершения сбора. Всем спасибо, продолжаем подставлять плечо Силам обороны вместе с ответственными украинскими бизнесами!" - говорит Сергей Притула, основатель благотворительного фонда Сергея Притулы.

Донаты украинцев и бизнеса позволят создать "Невидимый щит" над пятью боевыми подразделениями Нацгвардии: 3 бригадой оперативного назначения "Спартан", 12 бригадой оперативного назначения "Азов", 13 бригадой оперативного назначения "Хартия", центром специального назначения "Омега", 32 отдельным батальоном.