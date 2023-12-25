Как открыть собственную кофейню, сделать бизнес прибыльным, а кофе - уникальым, учили ветеранов и членов их семей в Академии кофе WOG. Потребность в подобных реинтеграционных программах все больше.

Академия кофе WOG – образовательный проект, инициированный сетью АЗК WOG, который объединил социально ответственные бизнесы и предпринимателей. Цель – помочь тем, кто защищал Украину и их родным получить профессию бариста и начать кофейное дело.

Направление обучения выбрано не случайно: сеть АЗК WOG еще 10 лет назад ввела высокие стандарты приготовления кофе на своих комплексах и по сей день развивает культуру потребления этого напитка. Поэтому готова делиться экспертизой с будущими предпринимателями.

Участники проекта уже работают над своими бизнес-планами, чтобы найти финансирование. Одна из выпускниц курса уже открыла собственную кофейню. Другая – выиграла грант от Львовской ОГА и готовится к старту. Еще трое предпринимателей, которые уже владеют заведениями, выводят их на новый уровень благодаря полученному опыту. Истории выпускниц Академии – об успехе и волю к победе.

Кстати как проходило обучение в Академии кофе

Об Академии кофе в цифрах:

200 претендентов на участие в проекте

100 участников прошло обучение, из них:

40 студентов – курс полного формата, 60 слушателей – короткий онлайн-курс.

Больше, чем кофейня

Марьяна Бабич – из прифронтового города Краматорск, ее родной город – Донецк. Брат Марьяны Владимир, ветеран, вместе с побратимами основал "Союз ветеранов АТО Донбасса", позже, вместе с ОО "Студена" – социальный Центр для ветеранов АТО и их семей. Там оказывают психологическую и юридическую помощь, проводят тренинги, обучение, спортивные мероприятия.

Кафе "Поруч", расположенное на бульваре Машиностроителей, 20, стало одной из локаций Центра и его финансовым фундаментом. Несколько месяцев 2022-го года это было единственное место, где можно было выпить кофе в Краматорске, который страдал от ужасных обстрелов. Сейчас это прогрессивное заведение, которое можно назвать "кофейней третьей волны". Марьяна занимается им, пока брат снова на фронте.

"Наша кофейня – это социальный бизнес, где 80% от прибыли идет на финансирование и поддержку деятельности Центра, – рассказывает Марьяна Бабич. – Девиз нашего заведения: "Кофе с лучших плантаций мира ПОРУЧ". Мы угощаем кофе из разных уголков планеты, а зерна обжариваются именно для нашего заведения, поэтому они всегда свежие и ароматные. Мы готовим разнообразные напитки по классическим рецептам и альтернативного заваривания (кемекс, аэропресс, пуровер). У нас можно получить новый потребительский опыт".

В "Поруч" можно приобрести и помолоть кофейные зерна. А еще предприниматели начали предоставлять услуги по кейтерингу, открыли маленькую кухню с блинами и имеют амбициозные планы на большую кухню и вкусности собственного производства.

Кофе с привкусом SABOTÁGE

В начале ноября в киевском ЖК "Файна Таун" (на ул. Салютной, 2) открылась уютная кофейня SABOTÁGE. Ее особенность, кроме стильного дизайна, – инклюзивность во всем, от входа до санузла. Продуманное пространство, оборудование для нужд особых посетителей, подготовленный персонал. В этой кофейне будет комфортно и маме с младенцем в коляске, и мужчине на инвалидной коляске.

"Такой подход нужен уже сегодня. Многие наши друзья потеряли в бою конечности, в Украине таких ребят тысячи. Они должны иметь доступ к привычным сервисам", – убеждена основательница кафе Вероника Сухарникова, выпускница Академии кофе WOG, жена "азовца" и защитника Мариуполя. Ее муж сейчас на фронте, однако открыть кофейню было общим решением.

"Я прошла отбор в Академию кофе, когда мы готовились к открытию заведения. Там научилась различным нюансам ведения бизнеса, а главное – разбираться в кофе, правильно готовить различные напитки. Это важно, чтобы обеспечить идеальный вкус напитков в заведении", – добавляет она.

В SABOTÁGE можно не только выпить кофе со вкусностями, но и послушать виниловые пластинки, отдохнуть со своими четвероногими друзьями, а еще – приобщиться к весомым инициативам.

"Недавно совместно с обжарщиками кофе Med Heads проводили благотворительную дегустацию кофе (капинг). Все вырученные средства были направлены на нужды "Азова", собирали на БТРы. Сейчас проводим рождественские мастер-классы, собираем на аптечки для 72-й бригады им. Черных Запорожцев. Поэтому присоединяйтесь!", – приглашает Вероника.

Самый вкусный кофе – на WOG. Об этом знают все, ведь именно WOG первым начал устанавливать на заправках крутые кофемашины, которые готовят невероятный кофе. Попробуйте сами! Рекламная информация

Вкусно и кофейно

Олеся Новицкая недавно переехала в Киев из Донецкой области, где у нее был собственный малый бизнес. Муж и друзья сейчас воюют на Лиманском направлении в 38 батальоне.

Олеся, как волонтер, помогает им и другим защитникам. А еще – продолжает заниматься предпринимательством и развивает небольшое заведение питания для работников СТО и автовладельцев, под названием CAKE TIME. Он находится на бул. В. Гавела, 14. Для своих гостей она ежедневно готовит вкусные домашние обеды: котлетки, блины, салаты, несколько видов первых блюд и каш, картофель, рыбу, а еще несколько видов шаурмы и выпечки. И, конечно же, кофе. Все свеженькое – прямо из-под ножа. Неудивительно, что заведение Олеси, которое работает несколько месяцев, уже имеет постоянных клиентов.

"Я мечтаю о собственной кофейне, где буду работать с мужем и сыном, поэтому Академия кофе WOG на этом пути стала важным этапом. Мне нужны были знания, их нам дали предостаточно. Не менее важно – это полезные контакты, что я получила на курсе. Я собираюсь работать по кофе с партнерами WOG, по выпечке с пекарней-партнером, которая тоже была презентована в Академии. Теперь мне есть с кем проконсультироваться. Я чувствую поддержку и понимание от коллег по курсу – потому что это небольшое сообщество людей с похожими историями", – рассказывает об обучении Олеся Новицкая.

По словам организаторов, Академия кофе WOG снова пригласит ветеранов и их родных на обучение в следующем году. О планах и сроках будет сообщено ближе к началу набора на курс.

"Реинтеграция ветеранов – это важная задача общества и, в частности, крупного бизнеса. Часть из этих людей требует смены профессии по разным объективным причинам, а согласно опросам, почти 65% мечтают кардинально изменить свою жизнь, начать собственный бизнес. Академия кофе – это не только обучение профессии бариста и база знаний для предпринимательской деятельности в этой сфере, проект имеет еще и элементы социальной адаптации. Ведь мы создаем экосистему единомышленников, круг поддержки", – заключает Татьяна Калашнюк, координатор Академии кофе WOG.