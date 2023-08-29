В течение пяти недель двадцать ветеранов, ветеранок и членов их семей проходили бесплатное обучение в Академии кофе WOG, чтобы овладеть профессией баристы, а также получить знания, которые позволят им открыть собственное кафе.

Два выпускника Академии уже начали собственный кофейный бизнес, чтобы готовить вкусный кофе и угощать гостей. Другие работают над бизнес-планами, чтобы со временем воплотить свою "кофейную" мечту.

Сначала усвоить теорию, а затем перейти к практике – таков алгоритм обучения в Академии кофе WOG

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Об Академии:

“С начала полномасштабной войны WOG сфокусировался на поддержке волонтеров, вывозящих раненых защитников с поля боя и гражданских из зон активных боевых действий. Регулярная поддержка горючим эвакуационных рейсов стала нашей миссией. Зимой 2022-го мы задумались, как еще могли бы помогать? На ум пришла наша многолетняя экспертиза в кофе. Мы знаем, как приготовить его так, чтобы вкус был самым кофейным. Поэтому решили поделиться этим, создав вместе с социально ответственными бизнесами и предпринимателями Академию кофе WOG – некоммерческий образовательный проект для ветеранов и их родных”, – рассказала Татьяна Калашнюк, координатор Академии кофе WOG.

К созданию Академии присоединилась компания по комплексному обслуживанию кафе United Kyiv Roasters, молочная компания "Галичина", дистрибьютор кофемашин Franke "Оптима Классик", производитель замороженных хлебобулочных изделий "Мантинга Украина", компания по автоматизации ресторанного бизнеса "Смарт кафе", консалтинговая компания "Качество гарантировано"; совладелец сети кофеен Brown Cup, благотворитель Степан Калюжный, бизнес-консультант, лектор KSE, предприниматель и стартапер Татьяна Измайлова; сеть поддержки ветеранов и ветеранок, воинов и их близких Veteran Hub.

«Я хорошо понимаю, как важно по возвращении домой находить для себя новые интересы, которые, возможно, станут началом для развития собственного дела. Я люблю кофе и хочу, чтобы людей, которые умеют его вкусно готовить, было больше!” – отметил Глеб Стрижко, ветеран, менеджер Veteran Hub, участник отборочной комиссии Академии кофе WOG.

Алла, на фронте выполняла задачи командира БПЛА. Сегодня она главный сержант запаса. А еще – учится готовить кофе…

Об обучении:

Чтобы попасть на обучение, желающим нужно заполнить анкету на сайте проекта и пройти собеседование с отборочной комиссией, в состав которой входят эксперты Veteran Hub.

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В результате был сформирован первый поток учеников. Все теоретические лекции для студентов Академии проходили в онлайн-формате, а отработка навыков по приготовлению кофейных напитков – офлайн в школе бариста United Kyiv Roasters. Они узнали все тонкости профессии бариста: об особенностях обработки кофейных зерен, выборе кофемашин, молока и растительных напитков для приготовления кофе. Кроме того, эксперты рассказали, что нужно учесть при запуске собственного бизнеса, как сформировать ассортимент, посчитать бюджет кофейни, маржинальность и т.д.

Обучение в Академии кофе WOG – это:

до 20 человек в группе

5 учебных недель

11 модулей

25 часов теории

6 часов практики.

Алина Бурык, дочь ветерана. Осваивает искусство работы с молоком, чтобы готовить в своем кафе самые вкусные кофейные напитки.

“Обучение в Академии кофе WOG – это, прежде всего, возможность открыть для себя новые знания, получить новый опыт и научиться готовить различные кофейные напитки так, как это должен делать профессиональный бариста – с соблюдением всех правил, чтобы вкус кофе раскрылся как можно лучше. Во время обучения я получила практический опыт, который даже не ожидала, знания, позволяющие развивать собственный бизнес. Они значительно повлияют на профессиональный рост, помогут улучшить наше кафе. Кстати, уже есть ряд интересных идей”, – поделились Алина Бурык, выпускница Академии кофе WOG, соучредительница кофейни PitStop, г. Винница.

Пока же организаторы проекта не только готовятся к выпуску своих первых студентов, но и к набору второго потока, который начнется 11 сентября.

Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG: "Цель Академии кофе WOG – создать экосистему, где не только можно получить теоретические и практические знания по приготовлению кофе и развитию кофейного бизнеса, но и найти поддержку, быть на постоянной связи с единомышленниками".