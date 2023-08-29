Впродовж п’яти тижнів двадцять ветеранів, ветеранок та членів їх родин проходили безоплатне навчання в Академії кави WOG, щоб опанувати професію баристи, а також отримати знання, які дадуть їм можливість відкрити власну кав`ярню.

Двоє випускників Академії вже започаткували власну кавову справу, щоб готувати смачну каву та частувати гостей. Інші – працюють над бізнес-планами, щоб з часом втілити свою “кавову” мрію.

Спочатку засвоїти теорію, а потім перейти до практики – такий алгоритм навчання в Академії кави WOG

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Про Академію:

“Від початку повномасштабної війни WOG сфокусувався на підтримці волонтерів, що вивозять поранених захисників з поля бою та цивільних із зон активних бойових дій. Регулярна підтримка пальним евакуаційних рейсів стала нашою місією. Взимку 2022-го ми замислилися, в який спосіб ще могли б допомагати? На думку спала наша багаторічна експертиза в каві. Ми знаємо, як приготувати її так, щоб смак був найкавовішим. Тож вирішили поділитися цим, створивши разом із соціально відповідальними бізнесами та підприємцями Академію кави WOG – освітній некомерційний проєкт для ветеранів та їхніх рідних”, – розповіла Тетяна Калашнюк, координаторка Академії кави WOG.

До створення Академії долучилася компанія з комплексного обслуговування кав`ярень United Kyiv Roasters, молочна компанія “Галичина”, дистриб`ютор кавомашин Franke “Оптіма Классік”, виробник заморожених хлібобулочних виробів “Мантінга Україна”, компанія з автоматизації ресторанного бізнесу “Смарт кафе”, консалтингова компанія “Якість гарантовано”; співвласник мережі кав`ярень Brown Cup, благодійник Степан Калюжний, бізнес-консультантка, лекторка KSE, підприємиця та стартаперка Тетяна Ізмайлова; мережа підтримки ветеранів та ветеранок, воїнів та їхніх близьких Veteran Hub.

“Я добре розумію, як важливо після повернення додому знаходити для себе нові зацікавлення, які можливо стануть початком для розвитку власної справи. Я люблю каву і хочу, щоб людей, які вміють її смачно готувати, було більше!”, – зазначив Гліб Стрижко, ветеран, менеджер подій Veteran Hub, учасник відбіркової комісії Академії кави WOG.

Алла, на фронті виконувала завдання командира БПЛА, Сьогодні вона головний сержант запасу. А ще – вчиться готувати каву…

Про навчання:

Щоб потрапити на навчання, охочим потрібно було заповнити анкету на сайті проєкту та пройти співбесіду з відбірковою комісією, до складу якої входять експерти Veteran Hub.

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В результаті був сформований перший навчальний потік. Всі теоретичні лекції для студентів Академії проходили в онлайн-форматі, а відпрацювання навичок з приготування кавових напоїв – офлайн у школі бариста United Kyiv Roasters. Вони довідалися всі тонкощі професії бариста: про особливості обробки кавових зерен, вибір кавомашин, молока та рослинних напоїв для приготування кави. Окрім того, експерти розповіли, що потрібно врахувати при запуску власного бізнесу, як сформувати асортимент, порахувати бюджет кав`ярні, маржинальність тощо.

Навчання в Академії кави WOG – це:

до 20 осіб у групі

5 навчальних тижнів

11 модулів

25 год теорії

6 год практики.

Аліна Бурик, донька ветерана. Опановує мистецтво роботи з молоком, щоб готувати у своїй кав`ярні найсмачніші кавові напої

“Навчання в Академії кави WOG – це, передусім, можливість відкрити для себе нові знання, здобути новий досвід і навчитися готувати різні кавові напої так, як це має робити професійний бариста – із дотриманням усіх правил, щоб смак кави розкрився якнайкраще. Під час навчання я отримала практичний досвід, який навіть не очікувала, знання, які дадуть змогу розвивати власний бізнес. Вони значно вплинуть на професійне зростання, допоможуть покращити нашу кавʼярню. До речі, вже маю низку цікавих ідей”, – поділилися Аліна Бурик, випускниця Академії кави WOG, співзасновниця кавʼярні PitStop, м. Вінниця.

Наразі ж організатори проєкту не лише готуються до випуску своїх перших студентів, але й до набору другого потоку, який розпочнеться 11 вересня.

Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG: “Мета Академії кави WOG – створити екосистему, де не лише можна отримати теоретичні та практичні знання із приготування кави та розвитку кавового бізнесу, але й знайти опору та підтримку, бути на постійному зв`язку з однодумцями”.