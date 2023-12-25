Як відкрити власну кав’ярню, зробити бізнес прибутковим, а каву – надзвичайною, навчали ветеранів та членів їхніх родин в Академії кави WOG. Потреба в подібних реінтеграційних програмах стає все більшою.

Академія кави WOG – освітній проєкт, ініційований мережею АЗК WOG, який об`єднав соціально відповідальні бізнеси та підприємців. Мета – допомогти тим, хто захищав Україну та їхнім рідним отримати професію баристи та започаткувати кавову справу. Напрям навчання обраний не випадково: мережа АЗК WOG ще 10 років тому запровадила високі стандарти приготування кави на своїх комплексах й донині розвиває культуру споживання цього напою. Тож готова ділитися експертизою з майбутніми підприємцями.

Учасники проєкту вже працюють над своїми бізнес-планами, щоб знайти фінансування. Тим часом одна з випускниць курсу уже відкрила власну кав’ярню. Інша – виграла грант від Львівської ОДА та готується до старту. Ще троє підприємців, які вже мають свої заклади, виводять їх на новий рівень завдяки отриманому досвіду. Історії випускниць Академії – про успіх та волю до перемоги.

До речі як проходило навчання в Академії кави

Про Академію кави в цифрах:

200 претендентів на участь у проєкті

100 учасників пройшло навчання, з них:

40 студентів – курс повного формату, 60 слухачів – короткий онлайн-курс.

Більше, ніж кавʼярня

Мар’яна Бабич – з прифронтового міста Краматорськ, її рідне місто – Донецьк. Брат Мар’яни Володимир, ветеран, разом із побратимами заснував «Союз ветеранів АТО Донбасу», пізніше, разом із ГО «Студена» – соціальний Центр для ветеранів АТО та їхніх сімей. Там надають психологічну та юридичну допомогу, проводять тренінги, навчання, спортивні заходи. Кав’ярня «Поруч», що розташована на бульварі Машинобудівників, 20, стала однією з локацій Центру та його фінансовим фундаментом. Декілька місяців 2022-го року це було єдине місце, де можна було випити кави у Краматорську, що потерпав від жахливих обстрілів. Наразі це прогресивний заклад, який можна назвати «кав’ярнею третьої хвилі». Мар’яна опікується ним, поки брат знову на фронті.

«Наша кав’ярня – це соціальний бізнес, де 80% від прибутку йде на фінансування та підтримку діяльності Центру, – розповідає Мар’яна Бабич. – Девіз нашого закладу: «Кава з найкращих плантацій світу ПОРУЧ». Ми пригощаємо кавою з різних куточків планети, а зерна обсмажуються саме для нашого закладу, тому вони завжди свіжі й ароматні. Ми готуємо різноманітні напої за класичними рецептами та альтернативного заварювання (кемекс, аеропрес, пуровер). У нас можна отримати новий споживацький досвід».

У «Поруч» можна також придбати й помолоти кавові зерна. А ще підприємці розпочали надавати послуги з кейтерингу, відкрили маленьку кухню з млинцями й мають амбітні плани на велику кухню і смаколики власного виробництва.

Кава з присмаком SABOTÁGE

На початку листопада в київському ЖК «Файна Таун» (на вул. Салютній, 2) відкрилася затишна кавʼярня SABOTÁGE. Її особливість, окрім стильного дизайну, – інклюзивність у всьому, від входу до санвузла. Продуманий простір, обладнання для потреб особливих відвідувачів, підготовлений персонал. В цій кав’ярні буде комфортно і мамі з немовлям у візочку, і чоловіку на інвалідному візку.

«Такий підхід потрібен уже сьогодні. Багато наших друзів втратили в бою кінцівки, в Україні таких хлопців тисячі. Вони повинні мати доступ до звичних сервісів», - переконана засновниця кав’ярні Вероніка Сухарнікова, випускниця Академії кави WOG, дружина «азовця» й захисника Маріуполя. Її чоловік зараз на фронті, проте відкрити кавʼярню було спільним рішенням.

«Я пройшла відбір до Академії кави, коли ми готувались до відкриття закладу. Там навчилася різним нюансам ведення бізнесу, а головне – розбиратися у каві, правильно готувати різні напої. Це важливо, щоб забезпечити ідеальний смак напоїв у закладі», – додає вона.

У SABOTÁGE можна не лише випити каву зі смаколиком, але й послухати вінілові платівки, відпочити зі своїми чотирилапими друзями, а ще – долучитися до вагомих ініціатив.

«Нещодавно спільно з обсмажчиками кави Med Heads проводили благодійну дегустацію кави (капінг). Всі виручені кошти були спрямовані на потреби «Азову», збирали на БТРи. Зараз проводимо різдвяні майстер-класи, збираємо на аптечки для 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців. Тож долучайтеся!», - запрошує Вероніка.

Найкавовіша кава – на WOG. Про це знають усі, адже саме WOG першим почав встановлювати на заправках круті кавомашини, які готують неймовірну каву. Скуштуйте! Рекламна інформація

Смачно та кавово

Олеся Новицька нещодавно переїхала до Києва з Донецької області, де у неї був власний малий бізнес. Чоловік та друзі зараз воюють на Лиманському напрямку в 38 батальйоні.

Олеся, як волонтер, допомагає їм та іншим захисникам. А ще – продовжує займатися підприємництвом та розвиває невеличкий заклад харчування для працівників СТО та автовласників, що має назву CAKE TIME. Він знаходиться на бул. В. Гавела, 14. Для своїх гостей вона щодня готує смачні домашні обіди: котлетки, млинці, салати, кілька видів перших страв та каш, картоплю, рибу, а ще кілька видів шаурми та випічки. І, звісно ж, кава. Все свіженьке – прямо з-під ножа. Тож не дивно, що заклад Олесі, який працює кілька місяців, вже має постійних клієнтів.

«Я мрію про власну кав’ярню, де працюватиму з чоловіком і сином, тож Академія кави WOG на цьому шляху стала важливим етапом. Мені потрібні були знання, їх нам дали предостатньо. Не менш важливо – це корисні контакти, що я отримала на курсі. Я збираюсь працювати по каві з партнерами WOG, по випічці з пекарнею-партнером, яка теж була презентована в Академії. Тепер мені є з ким проконсультуватися. Я відчуваю підтримку і розуміння від колег з курсу – бо це невеличка спільнота людей зі схожими історіями», – розповідає про навчання Олеся Новицька.

За словами організаторів, Академія кави WOG знову запросить ветеранів та їхніх рідних на навчання наступного року. Про плани й терміни буде повідомлено ближче до початку набору на курс.

«Реінтеграція ветеранів – це важливе завдання суспільства і, зокрема, великого бізнесу. Частина з цих людей потребуватиме зміни фаху з різних об’єктивних причин, а згідно опитувань, майже 65% мріють кардинально змінити своє життя, розпочати власний бізнес. Академія кави – це не лише навчання професії баристи та база знань для підприємницької діяльності в цій сфері, проєкт має ще й елементи соціальної адаптації. Адже ми створюємо екосистему однодумців, коло підтримки», – підсумовує Тетяна Калашнюк, координаторка Академії кави WOG.