На ул. Шота Руставели частично ограничат движение

"На улице Шота Руставели начинаем средний ремонт. Покрытие будем обновлять на участке между улицами Саксаганского и Бассейной", – сказано в сообщении "Киевавтодора".

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Сейчас для проведения работ временно убраны делиниаторы с полосы для движения общественного транспорта. После проведения работ, их снова смонтируют.

"22 и 23 апреля будем снимать старую дорожную одежду. Весь комплекс работ планируем завершить до 31 мая. Во время работ движение будет частично ограничено. Извиняемся за неудобства", – сообщили в Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

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