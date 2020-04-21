На вул. Шота Руставелі частково обмежать рух

"На вулиці Шота Руставелі розпочинаємо середній ремонт. Покриття оновлюватимемо на ділянці між вулицями Саксаганського і Басейною", сказано в повідомлені "Київавтодору".

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Зараз для проведення робіт тимчасово прибрано делініатори зі смуги для руху громадського транспорту. Після проведення робіт, їх знову змонтують.

"22 і 23 квітня зніматимемо старий дорожній одяг. Весь комплекс робіт плануємо завершити до 31 травня. Під час робіт рух частково обмежено. Перепрошуємо за незручності" повідомили у Комунальній корпорації "Київавтодор".

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