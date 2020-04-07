Можливо, завдяки карантину, жахливий стан багатьох столичних доріг буде покращено. Адже дорожники працюють попри обмежувальні заходи.

Під час обмежувальних протиепідемічних заходів у столиці знизився трафік на дорогах. Дорожники використовують цей час для проведення ремонтів у всьому місті. Про це повідомили у КК "Київавтодор".

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"Щодня в кожному районі столиці ми оновлюємо покриття. Нині акцент робимо на середні ремонти. Так, за тиждень ми змінили дорожній одяг на частині вулиці Паторжинського. Повністю відремонтована і вулиця Стрітенська", – повідомив в.о. генерального директора КК "Київатодор" Володимир Гузема.

Наразі тривають роботи із середнього ремонту покриття на вулицях Золотоворітській, Крутогірній, Тростянецькій, Товарній, Лінійній, Малевича, проспекті Миру.

"Середній ремонт – це заміна верхнього шару покриття, у тому числі тротуарів. Це дозволяє відтермінувати капітальний ремонт і поліпшити якість дорожнього одягу", – зауважив в.о. генерального директора корпорації.

Цього року середнім ремонтом оновлюватимуть дорожнє полотно на вулицях Грінченка, Гмирі, Мішуги, Драйзера, Пухівській, Будівельників, Архипенка, Шота Руставелі, Червонопільській, Оболонській, Білецького та інших.

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