При стабільній ціні нафти і курсі валют, пальне на АЗС може подешевшати ще на 2 грн / л, вважають деякі експерти

Пальне на українських АЗС може подешевшати ще на 2 грн / л в разі стабільності цін на нафту і курсу валют. Таку думку в ефірі проекту "НаКарантіне" на YouTube-каналі enkorr висловив заступник голови дивізіону "Нафта" НАК "Нафтогаз України" і директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Сергій Федоренко.

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"Якщо буде стабільним курс, в межах 27-27,5 грн / дол., А також будуть сприятливі макроекономічні показники (кредит від МВФ, розуміння з карантином, перезапуск економіки), то я думаю, що на заправках є потенціал для подальшого зниження" , - зазначив він.

Тим часом Федоренко підкреслив, що "пригальмувати" зниження цін може зростання витрат мереж АЗС в зв'язку з падінням рівня споживання.

Як повідомлялось, роздрібні оператори почали знижувати ціни з 20 чисел березня. За останній тиждень середня ціна бензинів і дизельного палива опустилася на 1,9 грн / л.

Експерти "Консалтингової групи А-95" очікують, що бензин і ДТ продовжать дешевшати в роздрібному сегменті, однак стримуючим фактором залишається падіння роздрібних продажів в умовах карантину в середньому на 30-40%.

Зниження цін чекає і Антимонопольний комітет. За його оцінками, які він зробив 30 березня, потенціал зниження роздрібних цін бензину становив 3-5 грн / л. 3 квітня відбулася зустріч керівників роздрібних компаній з прем'єр-міністром Денисом Шмигаль, на якій в тому числі обговорювалися питання ціноутворення.

4 квітня прес-служба Офісу Президента за підсумком цієї зустрічі повідомила, що в найближчі дні роздрібні оператори продовжать зниження цін.

"На прохання Президента уряд також провело переговори з власниками та керівниками заправних станцій щодо необґрунтованого підвищення цін на паливо, і вже в найближчі дні ціни будуть знижуватися", - повідомила прес-служба Офісу Президента.

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