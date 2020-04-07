При стабильной цене нефти и курсе валют, топливо на АЗС может подешеветь еще на 2 грн/ л, считают некоторые эксперты

Топливо на украинских АЗС может подешеветь еще на 2 грн/л при стабильности цен на нефть и курса валют. Такое мнение в эфире проекта "НаКарантине" на YouTube-канале enkorr высказал заместитель председателя дивизиона "Нефть" НАК "Нафтогаз Украины" и директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Сергей Федоренко.

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"Если будет стабильным курс, в пределах 27-27,5 грн/долл., а также будут благоприятные макроэкономические показатели (кредит от МВФ, понимание с карантином, перезапуск экономики), то я думаю, что на заправках есть потенциал для дальнейшего снижения" , – отметил он.

Между тем Федоренко подчеркнул, что "притормозить" снижение цен может рост расходов сетей АЗС в связи с падением уровня потребления.

Как сообщалось, розничные операторы начали снижать цены с 20 чисел марта. За последнюю неделю средняя цена бензинов и дизельного топлива опустилась на 1,9 грн/л.

Эксперты "Консалтинговой группы А-95" ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30-40%.

Снижения цен ждет и Антимонопольный комитет. По его оценкам, которые он сделал 30 марта, потенциал снижения розничных цен бензина составлял 3-5 грн/л. 3 апреля состоялась встреча руководителей розничных компаний с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на которой в том числе обсуждались вопросы ценообразования.

4 апреля пресс-служба Офиса Президента по итогам этой встречи сообщила, что в ближайшие дни розничные операторы продолжат снижение цен.

"По просьбе Президента правительство также провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться", – сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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