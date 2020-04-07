Возможно, благодаря карантину, ужасное состояние многих столичных дорог будет улучшено. Ведь дорожники работают несмотря на ограничительные меры.

Во время ограничительных противоэпидемических мероприятий в столице снизился трафик на дорогах. Дорожники используют это время для проведения ремонтов во всем городе. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

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"Ежедневно в каждом районе столицы мы обновляем покрытие. Сейчас акцент делаем на средние ремонты. Так, за неделю мы сменили дорожное полотно на части улицы Паторжинского. Полностью отремонтирована и улица Сретенская", – сообщил и.о. генерального директора УК "Киевавтодор" Владимир Гузема.

Сейчас продолжаются работы по среднему ремонту покрытия на улицах Золотоворотской, Крутогорная, Тростянецкий, Товарной, Линейный, Малевича, проспекте Мира.

"Средний ремонт – это замена верхнего слоя покрытия, в том числе тротуаров. Это позволяет отсрочить капитальный ремонт и улучшить качество дорожного полотна", – отметил и.о. генерального директора корпорации.

В этом году средним ремонтом обновят дорожное полотно на улицах Гринченко, Гмыри, Мишуги, Драйзера, Пуховской, Строителей, Архипенко, Шота Руставели, Краснопольской, Оболонской, Белецкого и других.

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