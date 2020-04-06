В столице начали работы по гарантийному обновлению дорожной разметки.

Разметка киевских дорог находится в крайне плохом состоянии. На подавляющем большинстве участков дорог она уже стерта. В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА говорят что во всем виноваты подрядчики и они должны исправить все за свой счет.

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"На этих выходных, учитывая благоприятные погодные условия, в Киеве начали восстанавливать дорожную разметку, которая не выдержала гарантийного срока эксплуатации. Все работы происходят за счет подрядных организаций, которые выполнили работу некачественно в 2019 году”, – говорится в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

"Отметим, что такие работы будут проводиться и в дальнейшем. В ближайшие месяцы гарантийные ремонты будут проведены как в случаях некачественного нанесения дорожной разметки, так и выполнения дорожно-строительных работ", – объясняют в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

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