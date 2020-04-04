Погодные качели с температурой и осадками никак не прекратятся, да еще и карантин добавляет смуты: переобуваться ли в конце концов или еще нет?

В этом году на решение о переобувании влияют больше факторов, чем всегда. Безопасность движения (сцепление, тормозной путь, управляемость) – это первое. Ускоренный износ протектора – это второе. Карантин (общение с шиномонтажниками и в очереди) – это третье.

Летняя резина в теплую погоду имеет одно весомое преимущество: лучшие сцепные качества. Это проявляется прежде всего при резких маневрах в экстремальных ситуациях.

Безопасность – до недавнего времени это был самый важный аспект. Считается, что зимняя резина сохраняет свои заявленные свойства при температуре до +7°... +8°С, не выше. При большем "плюсе" мягкая зимняя резина теряет главное – сцепление протектора с асфальтом. К счастью, проявляется это в основном в нештатных ситуациях: при экстренном торможении и активных действиях рулем.

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Относительно износа – он в теплое время у зимних шин действительно повышен. Причем это справедливо и при спокойной езде. Ведь согласно теории работы шины, любой протектор стирается просто во время качения колеса по шершавой поверхности, при взаимодействии шашек с микронеровностями асфальта и асфальтобетона – части резины отделяются и остаются на дороге. А поскольку зимняя резиновая смесь мягче летней, она и страдает больше – даже при сдержанном стиле управления.

Карантин – третья причина, которая порождает у нас сомнения относительно неотложности переобувания автомобиля. Безусловно, каждый визит "в люди" – это лишний шанс подхватить коронавирус, ведь даже при суперосторожном общении вам не удастся избежать тесного контакта хотя бы с одним человеком. Исходя из этих обстоятельств и следует принимать решение о целесообразности переобувания в эти дни.

Независимые тесты летних шин на Авто24: 205/55 R16 та 235/60 R18

Можно обойтись без услуг шиномонтажной мастерской, только если второй комплект вашей резины хранится на собственных дисках.

Так, если несмотря на карантин автомобиль эксплуатируется активно, его нужно укомплектовать резиной по сезону. Поскольку вероятность попасть в нештатную дорожную ситуацию у него выше, как и возможность из-за "не той" резины нанести вред своим и чужим пассажирам.

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А те машины, постоянные пользователи которых работают дома на "удаленке", лучше оставить пока на зимних шинах. Даже если придется выезжать раз в неделю в супермаркет, большой проблемы в шинах не по сезону не будет, тем больше и трафик в нынешних условиях не особо напряженный. Хотя водителю придется быть вдвойне предусмотрительным, чтобы избежать необходимости резко тормозить и поворачивать руль на скорости.

Шипы – самый уязвимый элемент зимних шин. Однако, если управлять машиной аккуратно, даже при теплой погоде их можно сохранить.

Рекомендация Авто24

В этом году всю стратегию своего поведения приходится строить с оглядкой на эпидемию и карантинные мероприятия. Поэтому нужно определиться для себя, что вам страшнее: заразиться смертельно опасной болезнью или попасть в ДТП. Если вы и без шиномонтажа рискуете заразиться, часто выбираясь из дома и общаясь с людьми по работе, то переобувание не будет представлять для вас гораздо более серьезной угрозы. А если вы находитесь на самоизоляции, то не стоит ухудшать своих высоких шансов избежать заболевания, отправляясь менять шины – а если и приходится изредка выезжать на дорогу, то тогда придется быть максимально осторожным.

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