Если шиномонтаж по какой-то причине не доступен, то вполне можно обойтись своими силами. А чтобы эта процедура прошла легче, стоит прислушаться к советам тех, кто выполняет ее дважды в год.

Казалось бы, чего в этом хитрого: поднять кузов домкратом и отвернуть четыре-пять болтов? Но мы почему-то привыкли вместо этого грузить колеса в багажник и салон, возить их по городу в поисках шиномонтажа, стоять в очередях, платить в конце концов деньги. Между тем, тысячи мужчин в нашей стране переобувают свои машины самостоятельно.

Наличие второго комплекта шин с дисками дает владельцу возможность менять колеса своими силами, а это – независимость от СТО с их очередями и расписанием работы.

Отметим, что наши советы касаются в первую очередь тех, у кого есть второй комплект резины на собственных дисках. А если ваши летние колеса хранятся без дисков, рекомендуем не трогать их пока и воспользоваться шиномонтажем.

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Тех, кто имеет второй сезонный комплект на дисках и хочет попробовать обойтись без посторонней помощи, мы должны предупредить о нескольких возможных осложнениях. Которые, собственно, решаются с помощью наших подсказок.

Прежде всего проверьте давление в колесах, которые вы собираетесь ставить на машину. Спущенную в ноль шину не монтируйте на машину, пока не убедитесь, что вам удастся ее накачать вашим компрессором или насосом. В крайнем случае в пределах 1 км можно проехать на полуспущенном колесе, но давление должно быть не ниже 1 атм.

Под колеса необходимо поставить упоры, ведь машина на домкрате обычно пытается сползти назад или вперед.

Штатные домкраты очень часто не обеспечивают надежной фиксации машины, поэтому не поднимайте ее высоко. И правильно выбирайте место на кузове!

Снимайте колпаки, пока машина стоит на земле. Причем пластиковой колпак нужно снимать, оттягивая его не за одно место, а с двух сторон. Так будет лучше для его целостности, особенно если колпак неоригинальный.

Страгивайте зятянутые болты/гайки, пока колесо стоит на земле. Если вы пользуетесь штатным баллонным ключом, может случиться, что какой-то болт вы не сможете сдвинуть сразу. Можно наступить на ключ ногой, используя массу тела (однако закручивать болты/гайки таким образом нельзя!). Хорошая помощь – стальная труба, надетая на конец ключа.

Не поднимайте машину слишком высоко. Если “новое” колесо будет такого же размера, как и установленное на машине, достаточно зазора в 2-3 см между ним и землей.

Болты (гайки) не стоит складывать на землю или песок. Найдите если не специальную коробочку, то хотя бы бумажку или кусок пленки.

Одна из немногих проблем, что может ждать при замене колеса – когда оно прикипело к ступице. Как правило, помогает грубая сила.

Вероятная проблема – слишком плотная посадка диска на центрирующий выступ ступицы. Если колесо не снимается, вам придется побрызгать проникающей смазкой в центр колесного диска (избегайте попадания жидкости на колодки и тормозной диск). Другой вариант – сильно бить ногой по максимальному диаметру колеса в направлении, параллельном грунту. Имейте в виду, что домкрат в такой ситуации – не слишком надежная опора, поэтому вверните на место хотя бы два колесных болта, не закручивая их до конца. Когда колесо перекосится, раскачайте его руками, стягивая с центрирующего выступа, и тогда уже выкручивайте болты. Чтобы эта проблема не возникла при следующей замене колеса, смажьте центр диска и выступ ступицы тонким слоем смазки – например, с контрольного щупа мотора.

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Избегайте падения колеса на асфальт лицевой стороной, ведь это может повредить декоративное покрытие диска.

Затягивайте крепления как можно сильнее, еще пока колесо висит в воздухе, чередуя болты/гайки крестообразно. Окончательную затяжку каждого колеса делайте сразу после того, как будет опущен домкрат.

Усилия затяжки колесных болтов регламентированы автопроизводителем. Динамометрический ключ (на фото) у нас – экзотика, однако штатным “балонником” автомобиля сорвать резьбу трудно.

Если у вас есть немного времени, можно будет подготовить снятые с машины колеса к следующему сезону. Не помешает вымыть их, проверить на наличие застрявших гвоздей и порезов. Конечно, важно было бы проверить балансировку, которая может быть нарушена после зимних дорог, однако для этого нужно ехать в мастерскую.

Рекомендация Авто24

Не поленитесь хотя бы попробовать. На самом деле, если делать все вдумчиво и рассудительно, от удачно проделанной работы можно получить настоящее удовольствие – и смена колес здесь не исключение. Возможно, положительный опыт самостоятельного переобувания покажет вам, что можно делать это каждый сезон, экономя деньги и время? А кроме того, получая в придачу бесценное чувство независимости.

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