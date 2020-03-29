Якщо шиномонтаж з якоїсь причини не доступний, цілком можна обійтись своїми силами. А щоб ця процедура пройшла легше, варто прислухатись до порад тих, хто виконує її двічі на рік.

Здавалося б, чого в тому хитрого: підняти авто домкратом та відвернути чотири-п’ять болтів? Але ми чомусь звикли натомість вантажити колеса в багажник і салон, возити їх містом у пошуках шиномонтажу, стояти у чергах, платити врешті-решт гроші. Між тим, тисячі чоловіків перевзувають свої машини самотужки.

Наявність другого комплекту шин з дисками дає власникові змогу міняти колеса своїми силами, а це – незалежність від СТО з іхніми чергами та розколадом роботи.

Зазначимо, що наші поради стосуються в першу чергу тих, хто має другий комплект гуми на власних дисках. А якщо ваші літні колеса зберігаються без дисків, рекомендуємо все ж скористатись послугами шиномонтажних майстерень.

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Тих, хто має другий сезонний комплект на дисках і хоче спробувати обійтись без сторонньої допомоги, маємо попередити про кілька можливих ускладнень. Які, власне, вирішуються за допомогою наших підказок.

Перш за все перевірте тиск у колесах, які ви збираєтесь ставити на машину. Спущену “в нуль” шину не монтуйте на машину, аж поки не переконаєтесь, що вам вдасться її накачати вашим компресором або насосом. В крайньому випадку в межах 1 км можна проїхати на напівспущеному колесі, але тиск має бути не нижче 1 атм.

Під колеса треба поставити підпору, адже машина на домкраті зазвичай намагається зсунутися назад або вперед.

Штатні домкрати дуже часто не забезпечують надійной фіксації машини, тому не піднімайте її високо. І правильно обирайте місце на кузові!

Знімайте ковпаки, поки машина стоїть на землі. Причому пластиковій ковпак треба знімати, тягнучи його не за одне місце, а з двох боків. Так буде краще для його цілісності, особливо якщо ковпак неоригінальний.

Зрушуйте болти/гайки, поки колесо стоїть на землі. Якщо ви користуєтесь штатним балонним ключем, може статись, що якийсь болт ви не зможете зрушити відразу. Можна наступити на ключ ногою, використовуючи масу тіла (проте закручувати бовти/гайки в такий спосіб не можна!). Добра допомога – сталева труба, надіта на кінець вашого ключа.

Не піднімайте машину надто високо. Якщо “нове” колесо буде такого ж розміру, як і встановлене на машині, достатньо зазору в 2 – 3 см між ним і землею.

Болти (гайки) не варто складати на землю або пісок. Знайдіть якщо не спеціальну коробочку, то бодай папірець або уривок плівки.

Одна з небагатьох проблем, що може чекати при заміні колеса – коли воно прикипіло до маточини. Як правило, допомагає груба сила.

Ймовірна проблема – надто щільна посадка диска на центруючий виступ маточини. Якщо колесо не знімається, вам доведеться побризкати проникаючою смазкою в центр колесного диска (уникайте потрапляння рідини на колодки і гальмівний диск). Інший варіант – сильно бити ногою по максимальному діаметру колеса в напрямку, паралельному грунту. Майте на увазі, що домкрат в такій ситуації – не надто надійна опора, тому вверніть на місця бодай два колісні болти, не закручуючи їх до кінця. Коли колесо перекоситься, розгойдайте його руками, стягуючи з центруючого виступу, і тоді вже викручуйте болти. Аби ця проблема не виникла при наступній зміні колеса, змажте центр диска і виступ маточини тонким шаром мастила – наприклад, з контрольного щупа мотора.

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Уникайте падіння колеса на асфальт лицьовою стороною, адже це може пошкодити декоративне покриття диска.

Затягуйте кріплення якомога дужче, ще поки колесо висить у повітрі, чергуючи болти/гайки хрестоподібно. Кінцеве затягування кожного колеса робіть відразу після того, як буде опущено домкрат.

Зусилля затягування колісних болтів регламентовано автовиробником. Динамометричний ключ (на фото) у нас – екзотика, однак штатним “балонником” автомобіля зірвати різьбу важко.

Якщо у вас є трохи часу, можна буде підготувати зняті з машини колеса до наступного сезону. Не завадить вимити їх, перевірити на наявність цвяхів і порізів. Звісно, важливо було б перевірити балансування, яке може бути порушене після зимових шляхів, проте для цього треба їхати до майстерні.

Рекомендація Авто24

Не полінуйтесь хоча б спробувати. Насправді, якщо робити все вдумливо і розважливо, від вдало виконаної роботи можна отримати справжнє задоволення – і зміна коліс тут не виняток. Можливо, позитивний досвід самостійного перевзування покаже вам, що можна робити це щосезону, економлячи в такий спосіб гроші і час? А крім того, отримуючи на додачу неоціненне почуття незалежності.

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