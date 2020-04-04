Погодні гойдалки з температурою і опадами ніяк не припиняться, та ще й карантин додає смути: перевзуватися врешті решт чи ще ні?

Цього року на рішення щодо перевзування впливають трохи більше факторів, аніж завжди. Безпека руху (зчеплення, гальмівний шлях, керованість) – це перше. Прискорений знос протектора – це друге. Карантинні обмеження (спілкування з шиномонтажниками та у черзі) – це третє.

Літня гума в теплу погоду має одну вагому перевагу: кращі зчіпні якості. Це проявляється перш за все при різких маневрах в екстремальних ситуаціях.

Щодо безпеки – донедавна це був найважливіший аспект. Вважається, що зимова гума зберігає свої заявлені якості при температурі до +7о +8оС, не вище. При більшому “плюсі” м’яка зимова гума втрачає головне – добре зчеплення протектора з асфальтом. На щастя, проявляється це здебільшого в нештатних ситуаціях: при екстреному гальмуванні, активних діях кермом.

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Відносно зносу гуми – в теплу пору у зимових шин ця характеристика справді підвищена. Причому це справедливо і при спокійній їзді. Адже згідно теорії роботи шини, будь-який протектор стирається просто під час котіння колеса по шершавій поверхні, під час взаємодії шашок з мікронерівностями асфальту та асфальтобетону – частини гуми відокремлюються і залишаються на дорозі. А оскільки зимова гумова суміш м’якіша за літню, вона й страждає більше – навіть за стриманого стилю керування.

Карантинні обмеження – третя причина, яка породжує в нас сумніви щодо нагальності перевзування автомобіля. Безумовно, кожен візит “в люди” – це зайвий шанс підхопити коронавірус, адже навіть за суперобережного спілкування вам не вдасться уникнути тісного контакту бодай з однією людиною. Виходячи з цих обставин і слід приймати рішення щодо доцільності перевзування цими днями.

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Можна обійтися без послуг шиномонтажної майстерні, тільки якщо другий комплект вашої гуми зберігається на власних дисках.

Так, якщо незважаючи на карантинні обмеження автомобіль експлуатується активно, його треба укомплектувати гумою по сезону. Оскільки ймовірність потрапити в нештатну дорожню ситуацію у нього вище, як і можливість через “не ту” гуму завдати шкоди своїм та чужим пасажирам.

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А ті машини, постійні користувачі котрих працюють удома, краще залишити поки що на зимових шинах. Навіть якщо їм доведеться виїжджати раз на тиждень до супермаркету, великої проблеми в шинах не по сезону не буде, тим більше і трафік в нинішніх умовах не дуже напружений. Хоча водієві доведеться бути подвійно завбачливим, аби уникнути необхідності різко гальмувати і повертати кермо на швидкості.

Шипи – найвразливіший елемент зимових шин. Проте, якщо керувати машиною акуратно, навіть за теплої погоди їх можна зберегти.

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Цього року всю стратегію своєї поведінки доводиться будувати з урахуванням епідемії і карантинних заходів. Тож потрібно визначитися для себе, що вам страшніше: заразитися смертельно небезпечною хворобою чи потрапити в ДТП. Якщо ви і без шиномонтажу ризикуєте заразитися, часто вибираючись з дому і спілкуючись з людьми по роботі, то перевзування не становитиме для вас набагато серйознішої загрози. А якщо ви перебуваєте на самоізоляції, то не варто погіршувати своїх високих шансів уникнути захворювання, відправляючись міняти шини – а коли вже доводиться деколи виїздити на дорогу, то треба бути максимально обережним.

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