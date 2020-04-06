Стоимость оптовых партий сжиженного газа в Украине достигла 9 500 грн / т и вскоре может перейти к росту, считают участники рынка.

Руководитель "Захидэкотопа" Виталий Соколов отмечает, что цена уже нащупала дно и на следующей неделе возможен отскок. "Нефть уже подорожала, значит котировки скоро отреагируют. На этих новостях падение в опте как минимум прекратится, а вслед возможен рост", – считает трейдер.

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С ним соглашается Владислав Колодяжный, глава GT Group. "Импортный паритет при поставках на условия FOT ГНС в Восточной Украине при текущих котировках составляет примерно 9 000 грн. В этих же ценах прошли и последние украинские аукционы. При такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн / л в разных сегментах. Тоже ожидаем отскока цен, скорректировать этот тренд может только еще более серьезная стагнация на фоне жесткости карантинных мер", – отметил В. Колодяжный.

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", по состоянию на 3 апреля средняя розничная цена в Украине составила 10,45 грн / л. Отдельные сети – Glusco, Avantage – опустили стоимость на стеле до 9,45 грн / л.

Напомним, что стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $ 115 / т. При этом, тариф на транспортировку СУГ с производства "Тенгизшевройл" до украинской границы составляет около $ 150 / т.

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Трейдеры отмечают, что апрель украинский рынок встретил в сбалансированном состоянии. По мнению Соколова, в карантин рынок вошел с высокими остатками, но не чрезмерными. "Такого конкретного перелива, как был в январе-феврале, уже не было. До середины марта продажи были неплохие, потом начали снижаться и поставки по споту прекратились, это помогло избежать серьезного профицита", – отметил В. Соколов.

По словам трейдеров, избыток ресурса наблюдается лишь локально. Так, ожидают разгрузки вагонов на ГНС в Бородянке и Привольной. В. Соколов оценивает снижение продаж автогаза по итогам марта на около 20%. Ближайший крупный аукцион по продаже СУГ состоится 7 апреля (АО "Укргаздобыча", 1,9 тыс. т).

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