Вартість оптових партій зрідженого газу в Україні, досягла 9500 грн / т, незабаром може перейти до зростання, вважають учасники ринку.

Керівник "Західекотопа" Віталій Соколов відзначає, що ціна вже намацала дно і на наступному тижні можливий відскік. "Нафта вже подорожчала, значить котирування скоро відреагують. На цих новинах падіння в опті як мінімум припиниться, а слідом можливе зростання", – вважає трейдер.

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З ним погоджується Владислав Колодяжний, голова GT Group. "Імпортний паритет при поставках на умови FOT ДПС в Східній Україні при поточних котируваннях становить приблизно 9000 грн. У цих же цінах пройшли і останні українські аукціони. При такій оптовій ціні варто очікувати еквівалент в роздробі в діапазоні приблизно 8-9,5 грн / л в різних сегментах. Теж очікуємо відскоку цін, скорегувати цей тренд може тільки ще більш серйозна стагнація на тлі жорсткості карантинних заходів", – зазначив В. Колодяжний.

За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", за станом на 3 квітня середня роздрібна ціна в Україні становила 10,45 грн / л. Окремі мережі - Glusco, Avantage – опустили вартість на стелі до 9,45 грн / л.

Нагадаємо, що вартість газу на східному кордоні України зменшилася на початку квітня до $ 115 / т. При цьому, тариф на транспортування ЗВГ з виробництва "Тенгизшевройл" до українського кордону становить близько $ 150 / т.

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Трейдери відзначають, що квітень український ринок зустрів в збалансованому стані. На думку Соколова, в карантин ринок увійшов з високими залишками, але не надмірними. "Такого конкретного переливу, як був у січні-лютому, вже не було. До середини березня продажі були непогані, потім почали знижуватися і поставки по споту припинилися, це допомогло уникнути серйозного профіциту", – зазначив В. Соколов.

За словами трейдерів, надлишок ресурсу спостерігається лише локально. Так, очікують розвантаження вагонів на ГНС в Бородянці та Привільному. В. Соколов оцінює зниження продажів автогазу за підсумками березня склало в близько 20%. Найближчий велике аукціон з продажу ЗВГ відбудеться 7 квітня (АТ "Укргазвидобування", 1,9 тис. т).

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