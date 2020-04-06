У столиці розпочали роботи з гарантійного поновлення дорожньої розмітки.

Розмітка київських доріг знаходиться у вкрай поганому стані. На переважній більшості ділянок доріг вона вже стерта. У "Департаменті транспортної інфраструктури КМДА" кажуть, що в усьому винні підрядники, тому вони мають виправити все за власний рахунок.

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"Цими вихідними, враховуючи сприятливі погодні умови, у Києві розпочали відновлювати дорожню розмітку, яка не витримала гарантійного терміну експлуатації. Всі роботи відбуваються за рахунок підрядних організацій, які виконали роботу неякісно у 2019 році", – сказано в повідомленні "Департаменту транспортної інфраструктури КМДА".

"Зазначимо, що такі роботи проводитимуться і надалі. У найближчі місяці гарантійні ремонти будуть проведені як у випадках неякісного нанесення дорожньої розмітки, так і виконання дорожньо-будівельних робіт", – пояснюють у "Департаменті транспортної інфраструктури КМДА".

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