В Києві почались роботи по відгородженню смуги рухи громадського транспорту від проїзної частини.

Першою експериментальною ділянкою стане вулиця Шота Руставелі. Співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" вже здійснюють роботи по монтажу “делінеаторів”.

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Робиця це для фізичного відокремлення виділеної смуги громадського транспорту - і відповідно зниження впливу ускладнень руху транспорту на рух громадського транспорту та унеможливлення паркування.

Очікується, що роботи буде завершено у п'ятницю.