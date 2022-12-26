Оригинальная артиллерийская установка – гибрид с шасси от БРМ-1К и боевым отделением от 2С9 «Нона-С».

В боевых действиях украинские военные используют уникальную 120-мм самоходную артиллерийскую установку. Прототип этой машины сделали на «Шепетовском ремонтном заводе» еще в марте 2021 года.

Этот украинский проект является фактической реализацией советской концептуальной самоходной установки 2С17-2 "Нона-СВ".

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Советский проект 2С17-2 "Нона-СВ" также базировался на базе БРМ-1К, но затем был заменен в пользу других шасси. Сама 2С9 "Нона-С" создана на базе боевой машины десантных войск БМД, с которой и сняли боевое отделение для украинского проекта.

Такая модернизация проводилась из-за проблем с ремонтом шасси десантных машин БМД и БТР-Д.

Установка башни 2С9 "Нона" на шасси БРМ-1К. 2021 год. Фото ГП «Шепетовский ремонтный завод»



Самоходное артиллерийское орудие 2С9 «Нона» предназначено для огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле боя. Возможности этой пушки позволяют применять ее не только для поражения живой силы, разрушения оборонительных сооружений, но и вести огонь по бронетехнике.



В свою очередь боевая разведывательная машина БРМ-1К, разработанная на основе БМП-1, предназначалась для ведения разведки в составе сухопутных войск.