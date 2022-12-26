Оригінальна артилерійська установка - гібрид з шасі від БРМ-1К та бойовим відділенням від 2С9 «Нона-С».

У бойових діях українські військові застосовують унікальну 120-мм самохідну артилерійську установку. Прототип цієї машини виготовлявся на «Шепетівському ремонтному заводі» ще у березні 2021 року.

Цей український проєкт є фактичною реалізацією радянської концептуальної самохідної установки 2С17-2 «Нона-СВ».

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Радянський проєкт 2С17-2 «Нона-СВ» також базувався на базі БРМ-1К, але потім був замінений на користь інших шасі. Сама 2С9 «Нона-С» створена на базі бойової машини десантних військ БМД, з якої й зняли бойове відділення для українського проєкту.

Така модернізація проводилась через проблеми з ремонтом шасі десантних машин БМД та БТР-Д.

Встановлення башти 2С9 «Нона» на шасі БРМ-1К. 2021 рік. Україна. Фото ДП «Шепетівський ремонтний завод»



Самохідна артилерійська гармата 2С9 «Нона» призначена для вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою. Можливості цієї гармати дозволяють застосовувати її не тільки для ураження живої сили, руйнування оборонних споруд, а вести вогонь по бронетехніці.



Своєю чергою бойова розвідувальна машина БРМ-1К, яка розроблена на основі БМП-1, призначалася для ведення розвідки у складі сухопутних військ.