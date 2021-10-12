Это копии моторов, выполненные в масштабе 1:3. Их изготавливает мастерская Terzo Dalia, но в продаже они появляются нечасто.

Небольшие двигатели с турбонаддувом в большинстве современных автомобилей массового производства в одном не отличаются от электродвигателей, которые заменят их в ближайшие годы. Они не предназначены для того, чтобы звучать или хорошо выглядеть, а только для эффективной работы. Вряд ли кому-то захочется любоваться трехцилиндровым 1-литровым моторчиком под капотом какого-то Hyundai i10, не говоря уже о том, чтобы выставить его в своей гостиной, как предмет декора.

Старые двигатели Ferrari в этом отличаются, что доказывают эти замечательные копии в трети масштаба от Terzo Dalia. Эта компания, которая находится менее чем в 30 минутах езды от базы Ferrari в Маранелло, на протяжении десятилетий производит изысканные модели двигателей и компонентов Ferrari, чрезвычайно детализированные и точные.

Двигатели Dalia построены с использованием тех же средств, которые использовались для создания настоящих двигателей Ferrari. Нет пластиковых компонентов и клеев, которые бы удерживали вместе более 200 деталей. В то же время, предварительно сняв настоящий двигатель для проведения измерений, детали изготавливают из дерева для проверки их пригодности, затем отливают из алюминия, а остальные копируют из нержавеющей стали. Для сборки используется более 500 винтов.

Хотя двигатели фактически не функциональны, все внутренние детали в них подвижны, поэтому механические процессы в них происходят как у настоящих.

На создание каждого двигателя может потребоваться год. Но результат настолько изящный и совершенный, что даже Ferrari не стесняется выставлять их в собственном музее. А Terzo Dalia еще и прозрачные кузовы-каркасы для них делает, что превращает их в настоящие арт-объекты.

Один двигатель в год означает, что они довольно редки на рынке. Но сейчас британский дилер Ferrari, компания DK Engineering, выставил на продажу по меньшей мере 11 различных моделей Terzo Dalia, включая каркас California Spyder.

На сайте DK не указаны цены, но в сети можно найти записи о продажах моделей двигателей Terzo Dalia за 7 – 13 тысяч евро.

Фото: масштабные модели двигателей Ferrari от Terzo Dalia / Сarscoops