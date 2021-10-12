Це копії моторів, виконані у масштабі 1:3. Їх виготовляє майстерня Terzo Dalia, але у продажу вони з'являються нечасто.

Невеликі двигуни з турбонаддувом у більшості сучасних автомобілів масового виробництва в одному не відрізняються від електродвигунів, які замінять їх у найближчі роки. Вони не призначені для того, щоб звучати або мати гарний вигляд, а лише для ефективної роботи. Навряд чи комусь захочеться милуватись трициліндровим 1-літровим моторчиком під капотом якогось Hyundai i10, не кажучи вже про те, щоб виставити його у своїй вітальні, як предмет декору.

Старі двигуни Ferrari у цьому відрізняються, що доводять ці чудові копії в третині масштабу від Terzo Dalia. Ця компанія, що знаходиться менше ніж за 30 хвилин їзди від бази Ferrari у Маранело, впродовж десятиліть виготовляє вишукані моделі двигунів та компонентів Ferrari, надзвичайно деталізовані та точні.

Двигуни Dalia побудовані з використанням тих самих засобів, що використовувались для створення справжніх двигунів Ferrari. Немає пластикових компонентів і клеїв, які б утримували разом понад 200 деталей. Натомість, попередньо знявши справжній двигун для проведення вимірів, деталі виготовляють з дерева для перевірки їх придатності, потім відливають з алюмінію, а інші копіюють з нержавіючої сталі. Для збирання використовується понад 500 гвинтів.

Хоча двигуни фактично не функціональні, усі внутрішні деталі в них рухомі, тож механічні процеси у них відбуваються як у справжніх.

На створення кожного двигуна може знадобитися рік. Але результат настільки витончений та довершений, що навіть Ferrari не соромиться виставляти їх у власному музеї. А Terzo Dalia ще й прозорі кузови-каркаси для них робить, що перетворює їх на справжні арт-об’єкти.

Один двигун на рік означає, що вони є досить рідкісними на ринку. Але зараз британський дилер Ferrari, компанія DK Engineering, виставив на продаж щонайменше 11 різних моделей Terzo Dalia, включаючи каркас California Spyder.

На сайті DK не вказано ціни, але в Мережі можна знайти записи про продажі моделей двигунів Terzo Dalia за 7–13 тисяч євро.

Фото: масштабні моделі двигунів Ferrari від Terzo Dalia / Сarscoops