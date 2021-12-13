Да, кабриолет. Еще и на основе довольно редкой модели Cayenne GTS/S Transsyberia.

Едва ли не единственным представителем класса кросс-кабриолет, который пользуется хоть какой-то популярностью у покупателей, является Volkswagen T-Roc Cabriolet. Попытки других брендов вывести на рынок кроссовер с открытой крышей можно считать провальными. А конвертируемый в США уникальный Porsche Cayenne Transsyberia с откидывающейся крышей доказывает, что вещи 2-в-1 – не всегда хороши. Впрочем, пока одни критикуют такую ​​конверсию, кому-то она может прийтись по душе, а именно сейчас кабриолет Cayenne выставлен на продажу в США в штате Техас.

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Кабриолет на базе первого поколения Porsche Cayenne продается на Facebook Marketplace за 45 тысяч долларов. Он имеет черный матовый кузов с оригинальными оконными рамками. По всей видимости, весь механизм складной крыши размещен в багажнике, что делает редкую версию внедорожника (выпущено 600 экземпляров) малопригодной для “транссибирских” путешествий.

Под капотом вещи остались нетронутыми. 4,8-литровый V8-турбо мощностью 405 лошадиных сил и 500 Нм позволяет набирать первую сотню за 6,1 секунды. Оснащение версии Transsyberia также включает в себя пневматическую подвеску с электронно-управляемыми амортизаторами PASM.

Фото: кабриолет на базе Porsche Cayenne Transsyberia / Motor1