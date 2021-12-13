Так, кабріолет. Та ще й на основі досить рідкісної моделі Cayenne GTS/S Transsyberia.

Чи не єдиним представником класу крос-кабріолет, який користується хоч якоюсь популярністю у покупців, є Volkswagen T-Roc Cabriolet. Спроби інших брендів вивести на ринок кросовер з відкритим дахом можна вважати провальними. А конвертований у США унікальний Porsche Cayenne Transsyberia з відкидним дахом доводить, що речі 2-в-1 – не завжди добре. Втім, поки одні критикують таку конверсію, комусь вона може припасти до душі, а саме зараз кабріолет Cayenne виставлений на продаж у США в штаті Техас.

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Кабріолет на базі першого покоління Porsche Cayenne продається на Facebook Marketplace за 45 000 доларів. Він має чорний матовий кузов з оригінальними віконними рамками. Очевидно, увесь механізм складаного даху розміщено в багажнику, що робить рідкісну версію позашляховика (випущено 600 екземплярів) мало придатною для “транссибірських” подорожей.

Під капотом речі залишились недоторканими. 4,8-літровий V8-турбо потужністю 405 кінських сил та 500 Нм дозволяє набирати першу сотню за 6,1 секунди. Оснащення версії Transsyberia також включає пневматичну підвіску з електронно-керованими амортизаторами PASM.

Фото: кабріолет на базі Porsche Cayenne Transsyberia / Motor1