Бренд электромобилей Zeekr продемонстрировал прототип минивэна CM1e шведской разработки, в котором американская компания Waymo уже усматривает основу для своих автономных такси.

Для беспилотного таксомотора это транспортное средство будет удобно по нескольким факторам привлекательности. Машина имеет двойную раздвижную дверь, которая открывается от центра с обеих сторон. Автомобиль без средней стойки низкий, но в салоне очень удобно.

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Впереди расположены два отдельных сиденья, а задний ряд диванного покроя рассчитан на троих пассажиров.

Автономная версия для Waymo не предполагает руля, но в серийном производстве для частных клиентов минивэн будет им комплектоваться.

Робот-минивэн Zeekr CM1e с автономной системой вождения. Фото: Zeekr

Доступ к багажному отделению, под которым расположен единственный двигатель, осуществляется через заднюю подъемную дверь. Силовая установка, питающаяся от аккумулятора мощностью 92 кВт, может разогнать автомобиль до сотни за 8 секунд. Максимальная скорость составляет 140 км/ч.

Есть предположение, что Zeekr предоставит свои первые прототипы CM1e компании Waymo уже к концу нынешнего года, но когда эти удивительные такси будут полноценно работать на дорогах – неизвестно.