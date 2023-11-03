Бренд електромобілів Zeekr продемонстрував прототип мінівена CM1e шведської розробки, в якому американська компанія Waymo вже вбачає основу для своїх автономних таксі.

Для безпілотного таксомотора цей транспортний засіб буде зручним за кількома факторами привабливості. Машина має подвійні розсувні двері, що відчиняються від центру з обох боків. Автомобіль без середньої стійки низький, але в салоні доволі зручно.

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Попереду розміщено два окремих сидіння, а задній ряд диванного покрою розрахований на трьох пасажирів.

Автономна версія для Waymo не передбачає керма, але у серійному виробництві для приватних клієнтів мінівен буде ним комплектуватися.

Робот-мінівен Zeekr CM1e з автономною системою водіння. Фото: Zeekr

Доступ до багажного відділення, під яким розташований єдиний двигун, здійснюється через задні підйомні двері. Силова установка, що живиться від акумулятора потужністю 92 кВт, спроможна розігнати автомобіль до сотні за 8 секунд. Максимальна швидкість становить 140 кілометрів на годину.

Є припущення, що Zeekr надасть свої перші прототипи CM1e компанії Waymo вже до кінця нинішнього року, але коли ці дивовижні таксі повноцінно працюватимуть на дорогах – невідомо.