На сайте Авто24 обновился дизайн и появились новые разделы

Сайт Авто24 появился осенью 2017 году как субдомен информационного портала 24 канал с концепцией "Проект об автомобилях и все, что с ними связано". Он разрабатывался "с нуля", поэтому сразу же получил современный дизайн, актуальную рубрикацию, понятную навигацию и хорошую читабельность. Но прогресс не стоит на месте – через семь лет пришло время существенно обновить Авто24.

Прежде всего изменился основной цвет сайта. Голубой – не только цвет мечты и идеальности. В автомобильном мире им обозначают экологические чистые автомобили, с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Так мы указываем приверженность к общей тенденции на электромобильность, которая заявлена всеми мировыми автопроизводителями.

Голубая основа – свежая, яркая и выразительная, что позволит Авто24 сразу выделиться среди когорты других сайтов. Тексты новостей и статей размещены на чисто белом фоне, что обеспечивает прекрасную читабельность.

Впрочем, в военной тематике, которая с началом полномасштабного вторжения стала постоянном на нашем сайте, используется другой основной цвет – "милитари".

Новые современные шрифты заголовков и статей позволяют легко и быстро читать тексты, а система выделений и врезок – моментально выделять главное. Сайт стал более динамичным – логотипы автомобильных брендов на главной странице движутся продольно, нажатие на них обеспечивает переход ко всем материалам марки.

В каждой новости кроме автора, даты, счетчика просмотров, появилось еще и время на прочтение. Иллюстрации стали больше, ярче и выразительнее. После прочтения материала можно им поделиться в одной из популярных соцсетей, скопировать ссылку и поставить оценку – "лайк" или "дизлайк".

Структура сайта Авто24 осталась знакомой – актуальные новости об автомобилях и жизни автовладельцев, тест-драйвы, советы для автомобилистов, сезонные рубрики. В новом дизайне также появились информеры – об актуальных ценах на украинских АЗС.

Теперь прямо на сайте можно проверить свои знания по правилам дорожного движения – в рубрике "Тесты ПДД". При нажатии на вариант ответа она сразу же подсвечивается красным или зеленым цветом – верный ответ, или нет.

В соответствии с тенденциями рынка появился раздел "Подержанные авто", где будут появляться обзоры отдельных моделей и общие рейтинги в этом сегменте. Вскоре появятся и другие новые разделы, уникальные для сегмента автомобильных сайтов.

Команда Авто24 благодарна своим читателям за благосклонность и надеется, что новый дизайн сайта облегчит восприятие информации. Конечно, сначала будет непривычно, однако мы надеемся, что изменения – к лучшему. Оставайтесь с нами!