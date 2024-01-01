На сайті Авто24 оновився дизайн та з'явились нові розділи

Сайт Авто24 з’явився восени 2017 році як субдомен інформаційного порталу 24 канал з концепцією “Проєкт про автомобілі та все, що з ними пов’язано”. Він розроблявся “з нуля”, тому одразу ж отримав сучасний дизайн, актуальну рубрикацію, зрозумілу навігацію та добру читабельність. Але прогрес не стоїть на місці – через сім років прийшов час суттєво оновити Авто24.

Насамперед змінився основний колір сайту. Блакитний — не лише колір мрії та ідеальності. В автомобільному світі ним позначають екологічні чисті автомобілі, з гібридною або повністю електричною силовою установкою. Так ми вказуємо прихильність до загальної тенденції на електромобільність, яка заявлена усіма світовими автовиробниками.

Блакитна основа – свіжа, яскрава та виразна, що дозволить Авто24 одразу виділитись серед когорти інших сайтів. Тексти новин та статей розміщені на чисто білому фоні, що забезпечує прекрасну читабельність.

Втім, у військовій тематиці, яка з початком повномасштабного вторгнення стала постійному на нашому сайті, використовується інший основний колір – “мілітарі”.

Нові сучасні шрифти заголовків та статей дозволяють легко та швидко читати тексти, а система виділень та врізок – моментально виокремлювати головне. Сайт став більш динамічним – логотипи автомобільних брендів на головній сторінці рухаються поздовжньо, натискання на них забезпечує перехід до усіх матеріалів марки.

У кожній новині окрім автора, дати, лічильника переглядів, з’явився ще й час на прочитання. Ілюстрації стали більшими, яскравішими та виразнішими. Після прочитання матеріалу можна ним поділитись в одній з популярних соцмереж, скопіювати лінк та поставити оцінку – “лайк” чи “дизлайк”.

Структура сайту Авто24 залишилась знайомою – актуальні новини про автомобілі та життя автовласників, тест-драйви, поради для автомобілістів, сезонні рубрики. В новому дизайні також з’явились інформери – про актуальні ціни на українських АЗС.

Відтепер прямо на сайті можна перевірити свої знання з правил дорожнього руху – у рубриці “Тести ПДР”. При натисканні на варіант відповіді вона одразу ж підсвічується червоним чи зеленим кольором – вірна відповідь, чи ні.

Відповідно до тенденцій ринку з’явився розділ “Вживані авто”, де будуть з’являтись огляди окремих моделей та загальні рейтинги в цьому сегменті. Незабаром з’являться й інші нові розділи, унікальні для сегменту автомобільних сайтів.

Команда Авто24 вдячна своїм читачам за прихильність та сподівається, що новий дизайн сайту полегшить сприйняття інформації. Певна річ, спочатку буде незвично, однак ми сподіваємось, що зміни – на краще. Залишайтесь з нами!