Теперь на островке невозможно припарковать автомобиль.

На прошлых выходных сотрудники КП "Центр организации дорожного движения" установили пластиковые дорожные вехи на перекрестке улиц Бассейной и Круглоуниверситетской.

Такая мера должна повысить безопасность пешеходов, ведь дорожные вехи делают невозможной парковку на островке безопасности: припаркованные машины ухудшали обзорность и создавали дополнительные неудобства для пешеходов, особенно маломобильных групп населения.

Напомним, что таким же образом выделили полосу транспорта на другой столичной улице.