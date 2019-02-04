Теперь на островке невозможно припарковать автомобиль.
На прошлых выходных сотрудники КП "Центр организации дорожного движения" установили пластиковые дорожные вехи на перекрестке улиц Бассейной и Круглоуниверситетской.
Такая мера должна повысить безопасность пешеходов, ведь дорожные вехи делают невозможной парковку на островке безопасности: припаркованные машины ухудшали обзорность и создавали дополнительные неудобства для пешеходов, особенно маломобильных групп населения.
Напомним, что таким же образом выделили полосу транспорта на другой столичной улице.