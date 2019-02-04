Тепер на острівці неможливо припаркувати автомобіль.

На минулих вихідних співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" встановили платикові дорожні віхи на перехресті вулиць Басейної та Круглоуніверситетської.

Такий захід має підвищити безпеку пішоходів, адже дорожні віхи унеможливлюють паркування на острівці безпеки: припарковані машини погіршували оглядовість та створювали додаткові незручності для пішоходів, особливо маломобільних груп населення.

Нагадаємо, що таким же чином виділили смугу транспорту на іншій столичній вулиці.