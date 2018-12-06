В центрі столиці почала працювати смуга громадського транспорту, яка виділена від проїжджої частини спеціальними стовпчиками.

На вулиці Шота Руставелі в Києві співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" поставили спеціальні делінеатори – пластикові стовпчики, які відокремлюють смугу громадського транспорту від іншої частини вулиці. Однак ця затія спершу провалались – на цій смузі й надалі паркувались машини, комунальники згрібали сніг, ЖЕКи залишали сміттєві баки тощо.

6 грудня співробітники ЦОДР виправили ряд помилок – перемістили більшу частину сміттєвих баків, розчистили сніг, а припарковані авто перемістили за допомогою евакуаторів. На вулиці постійно патрулює поліція, щоб запобігти паркуванню на цій смузі.

Огороджена смуга на вул. Шота Руставелі в Києві. Фоо: КП "Центр організації дорожнього руху"

Таким чином, огороджена смуга для громадського транспорту запрацювала. Чи надовго? Побачимо!

Нагадаємо, що активісти провели рейд на смузі для громадського транспорту.