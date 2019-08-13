Такая вот утренняя зарядка для жителей столицы.

Жители столичного округа Троещина сняли на видео, как пассажиры толкают сломанный троллейбус через перекресток.

В Деснянском районе Киева на Троещине более десятка людей толкали через оживленный перекресток троллейбус с опущенными пантографами, сообщает ICTV.

Видео инцидента появилось на странице группы "Киев Оперативный" с подписью: "Утренняя зарядка настигла пассажиров троллейбуса, который отказался ехать по улице Маяковского".

Что именно стало причиной поломки общественного транспорта в комментарии к видео не указывают.

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