Така от ранкова зарядка для жителів столиці.

Мешканці столичного округу Троєщина зняли на відео, як пасажири штовхають зламаний тролейбус через перехрестя.

У Деснянському районі Києва на Троєщині понад десяток людей штовхали через пожвавлене перехрестя тролейбус з опущеними пантографами, повідомляє ICTV.

Відео інциденту з’явилось на сторінці групи “Київ Оперативний” з підписом: “Ранкова зарядка спіткала пасажирів тролейбуса, який відмовився їхати вулицею Маяковського”.



Що саме стало причиною поломки громадського транспорту у коментарі до відео не зазначено.

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