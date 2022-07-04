За выходные средняя цена автомобильного газа снизилась на 1,2 гривны, а в некоторых сетях падение цен достигло 5 грн/л.

Розничные сети с 1 по 4 июля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 0,5-5 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга цен в розничном рынке Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, на станциях "Укрнафты" продукт подешевел на 3 грн/л, до 36,95 грн/л, на станциях "Авиас" и других – на 1,99 грн/л, до 37,92 грн/л.

Больше всего подешевел – на 5 грн/л – продукт в запорожской сети ZOG. Там сейчас ресурс стоит 37 грн/л.

В сети Socar продукт подешевел на 2 грн/л, до 37,98 грн/л. На столько же цена опустилась на станциях "Нефтека" и "Авантажа".

Днепропетровская сеть VostokGaz снизила цену до 37,39 грн/л (-3,5 грн/л). Такие сети как Shell, "Укргаздобыча", BVS, UPG, Mango, Rodnik и Chipo снизят цену в пределах 0,5-2,1 грн/л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 4 июля составила 38,18 грн/л (-1,22 грн/л за выходные).

Как отметили в "А-95", уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Так, за месяц средняя стоимость оптовых партий СУГ на условиях самовывоза уменьшилась примерно на 20% с 67 тыс. грн/т до 55 тыс. грн/т.

Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 1 по 4 июля, грн/л: