За неделю ценники на пропан-бутан потеряли по 1-2 гривны на литр. На некоторых заправках газ можно найти по 36 грн за литр.
В течение последних дней практически все сети АЗС и АГЗС снижали цены на LPG. А очереди за этим видом топлива исчезли еще в прошлом месяце. Насыщение рынка дает положительные плоды для потребителей.
Последними “сдались” и снизили цены на автогаз крупнейшие системные сети АЗС. В частности, 29 июня на станциях OKKO и WOG автогаз подешевел на 2 грн/л, до 39,98-39,99 грн/л. То есть даже там – менее 40 грн за литр!
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Кроме того, с начала недели на 0,5-2 грн/л цены корректировали в сети “БРСМ-Нафта”, до 37,99-38,99 грн/л в западных областях, и 39,99 грн/л в других регионах. Также, в течение второй декады уменьшались цены на АЗС Shell: средняя цена снизилась на 2,91 грн/л, до 40,33 грн/л – на большинстве АЗС установлено цену 39,99 грн/л.
Оператор Avantage7 снизил стоимость на 2,42 грн/л, в средней 37,33 грн/л. В частности, сеть имеет минимальный ценник в Украине – 35,95 грн/л на станциях в Волынской, Ровенской и Черновицкой областях.
Кроме этого, значительное снижение цен осуществлялось на АЗС локальных и региональных сетей.
Таким образом, по данным ежедневного мониторинга Нефтерынка, с начала второй декады июня средняя стоимость LPG на АЗС в Украине уменьшилась на 1,28 грн/л (-3%), до 40,68 грн/л ($2339/т-$2428/т без НДС) по состоянию на 29 июня 2022 г.
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Соответствующая динамика обусловлена увеличением количества предложений импортного пропан-бутана и снижения стоимости оптовых партий. Так, по информации трейдеров, в течение второй декады июня цена газа на условиях самовывоза уменьшились с 59 100 – 70 000 грн/т ($1869/т-$2214/т без НДС) к 51 000 – 58 000 грн/т ($1613/т-$1834/т без НДС).
|СЕТЬ АЗС
|ЦЕНА, ГРН/Л
|+/- К ЦЕНЕ 17-20.06.22
|NEFTEK
|43,99
|-2,00
|KLO
|41,99
|-1,00
|SOCAR
|41,98
|UKNAFTA
|41,98
|ANP, Avias
|41,94
|VostokGaz
|40,89
|-2,10
|Shell
|40,33
|-2,91
|U.GO
|40,00
|-4,00
|OKKO
|39,99
|-2,01
|Rodnik
|39,99
|WOG
|39,98
|-2,00
|Autotrans
|39,98
|-1,00
|Катрал
|39,97
|-2,00
|БРСМ-Нафта
|39,92
|-2,41
|Mango, ULTRA
|39,77
|-0,54
|BOG
|39,69
|-2,52
|Motto
|39,63
|-3,41
|BVS
|39,29
|-0,06
|ОЛАС
|39,20
|-4,60
|Chipo
|39,15
|-3,53
|UPG
|39,00
|+2,00
|БАРС
|38,99
|-4,00
|GreenWave
|38,90
|-2,90
|Avantage7
|37,33
|-2,42