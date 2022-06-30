За неделю ценники на пропан-бутан потеряли по 1-2 гривны на литр. На некоторых заправках газ можно найти по 36 грн за литр.

В течение последних дней практически все сети АЗС и АГЗС снижали цены на LPG. А очереди за этим видом топлива исчезли еще в прошлом месяце. Насыщение рынка дает положительные плоды для потребителей.

Последними “сдались” и снизили цены на автогаз крупнейшие системные сети АЗС. В частности, 29 июня на станциях OKKO и WOG автогаз подешевел на 2 грн/л, до 39,98-39,99 грн/л. То есть даже там – менее 40 грн за литр!

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Кроме того, с начала недели на 0,5-2 грн/л цены корректировали в сети “БРСМ-Нафта”, до 37,99-38,99 грн/л в западных областях, и 39,99 грн/л в других регионах. Также, в течение второй декады уменьшались цены на АЗС Shell: средняя цена снизилась на 2,91 грн/л, до 40,33 грн/л – на большинстве АЗС установлено цену 39,99 грн/л.

Оператор Avantage7 снизил стоимость на 2,42 грн/л, в средней 37,33 грн/л. В частности, сеть имеет минимальный ценник в Украине – 35,95 грн/л на станциях в Волынской, Ровенской и Черновицкой областях.

Кроме этого, значительное снижение цен осуществлялось на АЗС локальных и региональных сетей.

Таким образом, по данным ежедневного мониторинга Нефтерынка, с начала второй декады июня средняя стоимость LPG на АЗС в Украине уменьшилась на 1,28 грн/л (-3%), до 40,68 грн/л ($2339/т-$2428/т без НДС) по состоянию на 29 июня 2022 г.

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Соответствующая динамика обусловлена увеличением количества предложений импортного пропан-бутана и снижения стоимости оптовых партий. Так, по информации трейдеров, в течение второй декады июня цена газа на условиях самовывоза уменьшились с 59 100 – 70 000 грн/т ($1869/т-$2214/т без НДС) к 51 000 – 58 000 грн/т ($1613/т-$1834/т без НДС).