За тиждень цінники на пропан-бутан втратили по 1-2 гривні на літр. На деяких заправках газ можна знайти по 36 грн за літр.

Протягом останніх днів практично усі мережі АЗС та АГЗС знижували ціни на LPG. А черги за цим видом пального зникли ще минулого місяця. Насичення ринку дає позитивні плоди для споживачів.

Останніми “здались” та знизили ціни на автогаз найбільші системні мережі АЗС. Зокрема, 29 червня на станціях OKKO та WOG автогаз подешевшав на 2 грн/л, до 39,98-39,99 грн/л. Тобто навіть там – менше 40 грн за літр!

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Окрім того, з початку тижня на 0,5-2 грн/л ціни коригували в мережі “БРСМ-Нафта”, до 37,99-38,99 грн/л в західних областях, і 39,99 грн/л в інших регіонах. Також, протягом другої декади зменшувались ціни на АЗС Shell: середня ціна зменшилася на 2,91 грн/л, до 40,33 грн/л – на більшості АЗС встановлено ціну 39,99 грн/л.

Оператор Avantage7 знизив вартість на 2,42 грн/л, до середньої 37,33 грн/л. Зокрема, мережа має мінімальний цінник в Україні – 35,95 грн/л на станціях в Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Окрім цього, значне зниження цін здійснювалося на АЗС локальних та регіональних мереж.

Таким чином, за даними щоденного моніторингу НафтоРинку, з початку другої декади червня середня вартість LPG на АЗС в Україні зменшилася на 1,28 грн/л (-3%), до 40,68 грн/л ($2339/т-$2428/т без ПДВ) станом на 29 червня 2022 р.

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Відповідна динаміка зумовлена збільшенню кількості пропозицій імпортного пропан-бутану та зниження вартості гуртових партій. Так, за інформацією трейдерів, протягом другої декади червня ціна газу на умовах самовивозу зменшилися з 59 100 – 70 000 грн/т ($1869/т-$2214/т без ПДВ) до 51 000 – 58 000 грн/т ($1613/т-$1834/т без ПДВ).