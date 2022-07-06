Топливный кризис понемногу отступает – проблем с наличием топлива стало меньше, а цены начали снижаться.

С начала текущей недели некоторые украинские сети АЗС снизили цены на бензины и дизельное топливо. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

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В частности, в запорожской сети ZOG бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества и дизельное топливо подешевели на 8 грн/л, до 55,00 грн/л и 57 грн/л соответственно. Сеть Prime снизила стоимость этих продуктов на 1 грн/л, до 53,00 грн/л за бензин и до 57 грн/л – за дизтопливо.

На 6-7 грн/л в сторону уменьшения пересмотрела цены на горючее и днепропетровская сеть VostokGaz. На станциях Chipo и Mango цены на горючее опустились на 0,5-2,5 грн/л.

Как ранее отмечали в "А-95", ситуация на украинском рынке горючего постепенно улучшается, о чем свидетельствует снижение цен в оптовом сегменте рынка. Так, в конце прошлой недели бензин в группе в среднем по Украине можно было приобрести за 50 грн/л, а ГП – за 52 грн/л.