Паливна криза потроху відступає – проблем з наявністю пального стало менше, а ціни почали знижуватись.

З початку поточного тижня деякі українські мережі АЗС знизили ціни на бензини і дизельне пальне. Про це повідомили в Консалтинговій групі “А-95” із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

Читайте також: Оптові ціни на дизельне пальне почали знижуватись

Зокрема, в запорізькій мережі ZOG бензин марки А-95 з покращеними показниками якості й дизельне пальне здешевшали на 8 грн/л, до 55,00 грн/л і 57 грн/л відповідно. Мережа Prime знизила вартість цих продуктів на 1 грн/л, до 53,00 грн/л за бензин і до 57 грн/л – за дизпальне.

На 6-7 грн/л у бік зменшення переглянула ціни на пальне й дніпропетровська мережа VostokGaz. На станціях Chipo й Mango ціни на пальне опустилися на 0,5-2,5 грн/л.

Як раніше зазначали в «А-95», ситуація на українському ринку пального з поступово поліпшується, про що свідчить зниження цін у гуртовому сегменті ринку. Так, наприкінці минулого тижня бензин у гурті в середньому по Україні можна було придбати за 50 грн/л, а ДП – за 52 грн/л.

Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 1 по 5 липня, грн/л: