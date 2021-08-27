К действующим 77 камерам контроля скорости добавили еще 20 комплексов фото- и видеофиксации.

С 27 августа на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог заработали приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

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Расположение новых приборов

Волынская область (4 прибора контроля "КАСКАД")

на 82 км+575 автодороги Н-22, в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км / ч)

на 95 км+200 автодороги Н-22, в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км / ч)

на 129 км+788 автодороги М-19, в направлении г. Ковель (ограничение скорости 50 км / ч)

на 444 км+971 автодороги М-07, в направлении г. Любомль (ограничение скорости 50 км / ч)

Полтавская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 155 км+696 автодороги М-03 в направлении м. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

Львовская область (5 приборов контроля "КАСКАД")

на 16 км+153 автодороги М-11, в направлении г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 21 км+671 автодороги М-10, в направлении г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 53 км+580 автодороги М-10, в направлении г. Краковец (ограничение скорости 50 км / ч)

на 528 км+459 автодороги М-06, в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км / ч)

на 3 км+360 автодороги М-10-01, в направлении с. Рясне-Русское (ограничение скорости 50 км/ч)

Киевская область (4 приборов контроля "КАСКАД")

на 9 км+784 автодороги Р-01 в направлении м. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 9 км+994 автодороги Р-01 в направлении м. Обухов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 3 км+441 автодороги Р-01 в направлении м. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 3 км+461 автодороги Р-01 в направлении м. Обухов (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Запорожье (3 прибора контроля “КАСКАД”)

вул. Дом Отдыха (поворот к музею), в направлении моста Преображенского (ограничение скорости 50 км/ч)

вул. Истомина, 125-А, в направлении Никопольского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Днепр ГЭС, в направлении центра города (ограничение скорости 50 км / ч)

г. Мелитополь (1 прибор контроля "КАСКАД")

просп. Богдана Хмельницкого, 23 в направлении ул. Седовцев (ограничение скорости 50 км / ч)

г. Кривой Рог (2 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Волгоградская, 11, в направлении ул. Марийская (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Волгоградская, 13, в направлении ул. Медовая (ограничение скорости 50 км / ч)

Где уже работают камеры

Теперь фиксируют правонарушение 77 приборов, которые расположены в городах Киев, Кропивницкий, Харьков, Львов, Черкассы, Житомир, Чернигов, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской областях.

С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться на сайте МВД.