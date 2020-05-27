Гибкие демпфирующие системы позволяют сохранить здоровье и жизнь тех, кто попал в ДТП.

В рамках действующей программы повышения безопасности движения на некоторых дорогах Украины устанавливают инновационные отбойники. Последние 15 шт амортизационных устройств "демпферних систем" были недавно установлены на дорогах М-01 и Н-27 в Черниговской области.

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Первая демпферная система в Черниговской области была установлена в декабре 2018 года. На южном подъезде к Чернигову на трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. Весной 2019-го она прошла первое испытание на практике, сохранив чью-то жизнь. Специалисты Службы автодорог зафиксировали следы наезда автомобиля на данную конструкцию. В 2019 году на дорогах Черниговской области было установлено 11 "демпферних систем": семь на М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, две на М-02 Копти – Глухов – Бачевск и еще две на Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч. Подобные амортизационные устройства есть также в Винницкой и Одесской областях.