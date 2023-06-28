Дружественный Киеву Вильнюс стал еще одним европейским городом, по улицам которого курсируют три беспилотных автомобиля.

Машины городской доставки продуктов начали работать от сети супермаркетов IKI. Там будут принимать заявки, формировать продуктовые наборы и отправлять автомобили по указанным адресам.

Беспилотники производства Clevon для столицы Литвы не в новость. В прошлом году автомобиль такого образца уже тестировался в районе Бальсяй, где хорошо себя зарекомендовал в пробной эксплуатации. Благодаря этим выводам город теперь ввел в эксплуатацию первые три машины.

Читайте также Беспилотные автомобили уже конкурируют

Напомним, в Литве уже пять лет действуют законы, разрешающие автономной беспилотной технике ездить по улицам городов и дорогам страны.

Схема работы беспилотных автомобилей доставки сети магазинов IKI, Вильнюс. Видео: Clevon

Вице-министр транспорта Агне Вайцюкявичюте подчеркнула, что теперь "беспилотные автомобили являются равноправными участниками движения и пользуются дорогами общего использования наравне с другими автомобилями".

"Эти автомобили созданы так, чтобы ездить по улицам на скорости не выше 50 км/ч, но для обеспечения их безаварийной работы в Вильнюсе скорость пока запрограммирована на отметке до 25 км/ч", – подчеркнул представитель завода-производителя Clevon Март Матисен

Здесь более подробная технология работы беспилотных автомобилей от производителя. Видео: Clevon

Если аварии с таким автомобилем не избежать, то будет действовать классическая процедура оформления ДТП, в ходе которой уже будут исследованы все обстоятельства и выявлен виновный.

Читайте также Microsoft вкладывает деньги в беспилотные автомобили

По словам гендиректора сети супермаркетов IKI Нийоле Кветкаускайте, с производителем заключено соглашение: если авария произойдет по вине беспилотного автомобиля, то за последствия ДТП будет нести ответственность компания Clevon.

Вот так беспилотник носится по улицам мегаполиса с оживленным транспортным трафиком, доставляя почтовые отправления DHL. Видео: Clevon