Дружній Києву Вільнюс став ще одним європейським містом, вулицями якого курсують три безпілотні автомобілі.

Машини міської доставки продуктів будуть працювати від мережі супермаркетів IKI. Там прийматимуть заявки, формуватимуть продуктові набори й відправлятимуть автомобілі за вказаними адресами.

Безпілотники виробництва компанії Clevon для столиці Литви не в новину. Торік автомобіль такого зразка вже тестувався районі Бальсяй, де гарно себе зарекомендував у пробній експлуатації. Завдяки тим висновкам місто тепер ввело в експлуатацію перші три машини.

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Нагадаємо, у Литві вже п’ять років діють закони, які дозволяють автономній безпілотній техніці їздити вулицями міст та дорогами країни.

Схема роботи безпілотних автомобілів доставки мережі магазинів IKI, м. Вільнюс. Відео: Clevon

Віце-міністр транспорту Агне Вайцюкявічюте наголосила, що тепер "безпілотні автомобілі є рівноправними учасниками руху й користуються дорогами загального користування нарівні з іншими автомобілями".

"Ці автомобілі створені так, щоб їздити вулицями на швидкості не вище 50 км/год, але для забезпечення їх безаварійної роботи у Вільнюсі швидкість поки запрограмована на відмітці до 25 км/год", – підкреслив представник заводу-виробника Clevon Март Матісен

Тут детальніша технологія роботи безпілотних автомобілів від виробника. Відео: Clevon

Якщо аварії з таким автомобілем не уникнути, то буде діяти класична процедура оформлення ДТП, у ході якої вже буде досліджено усі обставини та виявлено винуватого.

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За словами гендиректора мережі супермаркетів IKI Нійоле Кветкаускайте, з виробником укладено угоду: якщо аварія станеться з вини безпілотного автомобіля, то за наслідки ДТП нестиме відповідальність компанія Clevon.

Ось так безпілотник гасає вулицями мегаполісу з пожвавленим транспортним трафіком, доставляючи поштові відправлення DHL. Відео: Clevon