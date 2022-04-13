Кабинет министров 12 апреля выделил дополнительные 490 миллионов гривен для базового восстановления дорожной инфраструктуры, в том числе на освобожденных территориях.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении, передает пресс-служба КМУ.

Читайте также Сколько дорог восстановил Укравтодор после деоккупации

Глава правительства напомнил, что 10 апреля был выделен 1 миллиард гривен на первоочередное восстановление инфраструктуры в освобожденных городах и селах Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей.