Укравтодор уже очистил около 200 км дорог и улиц и возвел 6 временных переправ. Работы по восстановлению продолжаются.

В начале апреля была освобождена Киевская, Черниговская и Сумская область. После разминирования команда Укравтодора начала оценку разрушений дорожной и мостовой инфраструктуры, а также обеспечение транспортного сообщения на пострадавших участках.

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Укравтодор совместно с волонтерами и коммунальными организациями помогает навести порядок на всей сети дорог Украины. Результаты на сегодня, 12 апреля, в освобожденных областях следующие:

Киевщина

Прилагаются усилия над обеспечением логистических потребностей Киевщины на северо-западном направлении.

90% трассы М-06 Киев – Чоп, которую превратили в кладбище уничтоженной техники, в Киевской области очищено.

Ведутся работы и вблизи села Стоянка, где был взорван мост. Идет процесс возведения временной переправы, чтобы восстановить транспортное сообщение. Также демонтируется разрушенный мост.

Вчера открыто движение по переправе на дороге Р-02 в селе Катюжанка.

Начата уборка автомобильной дороги М-07 Киев – Ковель. За первый день очищено более 2 км дороги

Вчера восстановлено сообщение Ирпеня, Бучи и Ворзеля со столицей.

Открыто движение по временной переправе в Романовке на трассе Р-30. Через взорванный мост часть региона была отрезана рекой Ирпень.

В самом городе Ирпень ежедневно убирают улицы и дороги города.

Очищено 99 километров улиц населенного пункта. За вчера убрали почти 30 км.

"Уже в ближайшее время начнем убирать улицы Бучи, Гостомеля, Макарова и Бородянки. Ожидаем завершения разминирования", – говорят в Укравтодоре.

Черниговщина

Со времени деоккупации региона дорожники успели восстановить временный мост на дороге Р-83 в городе Сосновск.

На той же дороге за 2 км обеспечен проезд возле еще одного разрушенного моста, железобетонного.

Обеспечен проезд через понтонную переправу в селе Политрудня на дороге Н-28 Чернигов – Городня – Сеньковка.

Начато устройство временных переправ на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов возле сел Смолин и Якубовка. За 2 дня планируется завершить сводить первую и до конца недели – следующую.

Также начала генеральную уборку основного маршрута из Чернигова в столицу – трассу М – 01 Киев-Чернигов. Это критически важный логистический маршрут. Здесь уже очищено 8 километров.

На очереди – очистка автодороги Н – 27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч возле села Киселевка.

Черниговские дорожники продолжают обследование инфраструктуры и оперативно ищут способы обеспечить проезд через разрушенные мосты.

Сумщина

На освобожденной от оккупантов территории Сумщины стартовало очищение трассы Н - 12 Сумы-Полтава. Это главный эвакуационный путь для граждан. По состоянию на сегодня дорожники убрали 18 км автодороги.

Также очищено 7 километров дороги Н - 07 Киев – Сумы – Юнаковка.

Следующие дороги, где начнут уборку: Р-44, Р-45 и Р-61.

Всего в Киевской, Сумской и Черниговской областях очищено около 200 км дорог различных форм собственности, обеспечен проезд 6 мостами.

Напомним, общая протяженность дорог, пострадавших из-за войны, составляет около 23 тысяч километров. Уничтожено около 300 искусственных сооружений.