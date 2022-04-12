Укравтодор вже очистив близько 200 км доріг і вулиць та звів 6 тимчасових переправ. Роботи з відновлення продовжуються.

На початку квітня було звільнено Київську, Чернігівську та Сумську область. Після розмінування команда Укравтодору розпочала оцінку руйнувань дорожньої та мостової інфраструктури, а також забезпечення транспортного сполучення на постраждалих ділянках.

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Укравтодор спільно з волонтерами та комунальними організаціями допомагає навести лад на всій мережі доріг України. Результати на сьогодні, 12 квітня, у звільнених областях наступні:

Київщина

Докладаються зусилля над забезпеченням логістичних потреб Київщини на північно-західному напрямку.

90% траси М-06 Київ – Чоп, котру перетворили на цвинтар знищеної техніки, у Київській області очищено.

Ведуться роботи й поблизу села Стоянка, де було підірвано міст. Йде процес зведення тимчасової переправи, щоб відновити транспортне сполучення. Також демонтується зруйнований міст.

Учора відкрито рух переправою на дорозі Р-02 у селі Катюжанка.

Розпочато прибирання автомобільної дороги М-07 Київ - Ковель. За перший день очищено понад 2 км дороги

Учора відновлено сполучення Ірпеня, Бучі і Ворзеля зі столицею.

Відкрито рух тимчасовою переправою в Романівці на трасі Р-30. Через підірваний міст частина регіону була відрізаною рікою Ірпінь.

У самому місті Ірпінь щоденно прибирають вулиці та дороги міста.

Очищено 99 кілометрів вулиць населеного пункту. За вчора прибрали майже 30 км.

“Вже найближчим часом почнемо прибирати вулиці Бучі, Гостомеля, Макарова та Бородянки. Очікуємо завершення розмінування», - кажуть в Укравтодорі.

Чернігівщина

З часу деокупації регіону дорожники встигли відновити тимчасовий міст на дорозі Р-83 у місті Сосновськ.

На тій же дорозі за 2 кілометри забезпечено проїзд біля ще одного зруйнованого мосту, залізобетонного.

Забезпечено проїзд через понтонну переправу у селі Політрудня на дорозі Н-28 Чернігів – Городня – Сеньківка.

Розпочато влаштування тимчасових переправ на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів біля сіл Смолин та Якубівка. За 2 дні планується завершити зводити першу і до кінця тижня – наступну.

Також розпочало генеральне прибирання основного маршруту з Чернігова до столиці – траси М-01 Київ – Чернігів. Це критично важливий логістичний маршрут. Тут вже очищено 8 кілометрів.

На черзі — очищення автошляху Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч біля села Киселівка.

Чернігівські дорожники продовжують обстеження інфраструктури і оперативно шукають способи забезпечити проїзд через зруйновані мости.

Сумщина

На звільненій від окупантів території Сумщини стартувало очищення траси Н-12 Суми - Полтава. Це головний евакуаційний шлях для громадян. Станом на сьогодні дорожники прибрали 18 км автошляху.

Також очищено 7 кілометрів дороги Н-07 Київ - Суми - Юнаківка.

Наступні дороги, де розпочнуть прибирання: Р-44, Р-45 і Р-61.

Загалом у Київській, Сумській і Чернігівській областях очищено близько 200 км доріг різних форм власності, забезпечено проїзд 6 мостами.

Нагадаємо, загальна протяжність доріг, котрі постраждали через війну, становить близько 23 тисяч кілометрів. Знищено близько 300 штучних споруд.