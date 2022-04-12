Укравтодор вже очистив близько 200 км доріг і вулиць та звів 6 тимчасових переправ. Роботи з відновлення продовжуються.
На початку квітня було звільнено Київську, Чернігівську та Сумську область. Після розмінування команда Укравтодору розпочала оцінку руйнувань дорожньої та мостової інфраструктури, а також забезпечення транспортного сполучення на постраждалих ділянках.
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Укравтодор спільно з волонтерами та комунальними організаціями допомагає навести лад на всій мережі доріг України. Результати на сьогодні, 12 квітня, у звільнених областях наступні:
Київщина
- Докладаються зусилля над забезпеченням логістичних потреб Київщини на північно-західному напрямку.
- 90% траси М-06 Київ – Чоп, котру перетворили на цвинтар знищеної техніки, у Київській області очищено.
- Ведуться роботи й поблизу села Стоянка, де було підірвано міст. Йде процес зведення тимчасової переправи, щоб відновити транспортне сполучення. Також демонтується зруйнований міст.
- Учора відкрито рух переправою на дорозі Р-02 у селі Катюжанка.
- Розпочато прибирання автомобільної дороги М-07 Київ - Ковель. За перший день очищено понад 2 км дороги
- Учора відновлено сполучення Ірпеня, Бучі і Ворзеля зі столицею.
- Відкрито рух тимчасовою переправою в Романівці на трасі Р-30. Через підірваний міст частина регіону була відрізаною рікою Ірпінь.
- У самому місті Ірпінь щоденно прибирають вулиці та дороги міста.
- Очищено 99 кілометрів вулиць населеного пункту. За вчора прибрали майже 30 км.
- “Вже найближчим часом почнемо прибирати вулиці Бучі, Гостомеля, Макарова та Бородянки. Очікуємо завершення розмінування», - кажуть в Укравтодорі.
Чернігівщина
- З часу деокупації регіону дорожники встигли відновити тимчасовий міст на дорозі Р-83 у місті Сосновськ.
- На тій же дорозі за 2 кілометри забезпечено проїзд біля ще одного зруйнованого мосту, залізобетонного.
- Забезпечено проїзд через понтонну переправу у селі Політрудня на дорозі Н-28 Чернігів – Городня – Сеньківка.
- Розпочато влаштування тимчасових переправ на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів біля сіл Смолин та Якубівка. За 2 дні планується завершити зводити першу і до кінця тижня – наступну.
- Також розпочало генеральне прибирання основного маршруту з Чернігова до столиці – траси М-01 Київ – Чернігів. Це критично важливий логістичний маршрут. Тут вже очищено 8 кілометрів.
- На черзі — очищення автошляху Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч біля села Киселівка.
- Чернігівські дорожники продовжують обстеження інфраструктури і оперативно шукають способи забезпечити проїзд через зруйновані мости.
Сумщина
- На звільненій від окупантів території Сумщини стартувало очищення траси Н-12 Суми - Полтава. Це головний евакуаційний шлях для громадян. Станом на сьогодні дорожники прибрали 18 км автошляху.
- Також очищено 7 кілометрів дороги Н-07 Київ - Суми - Юнаківка.
- Наступні дороги, де розпочнуть прибирання: Р-44, Р-45 і Р-61.
Загалом у Київській, Сумській і Чернігівській областях очищено близько 200 км доріг різних форм власності, забезпечено проїзд 6 мостами.
Нагадаємо, загальна протяжність доріг, котрі постраждали через війну, становить близько 23 тисяч кілометрів. Знищено близько 300 штучних споруд.