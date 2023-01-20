Розничные цены на бензин и дизель постепенно сокращаются.

В Украине идет снижение розничных цен на топливо, на этой неделе (13-20 января) отдельные сети снизили его стоимость на 2-3 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, на 3 грн/л топливо подешевело в сети «Привата» («Авиас», ANP и другие): бензин А-95 — до 50 грн/л, А-95+ — до 50,50 грн/л, ГП — до 52,00 грн/л. На 2,00-2,90 грн/л цены опустила сеть "Укрнафты", которая до национализации компании была неформальной частью "Привата". Там сейчас бензины стоят 47,50-49,50 грн/л, ГП – 51,50 грн/л.

В таком ценовом диапазоне реализуют горючее и другие сети эконом-сегмента. Например, на UPG бензины стоят 48-50 грн/л, а дизтопливо – 52 грн/л. Самые низкие цены на обычную «пятерку» зафиксированы в сетях «Авантаж» и VostokGaz – 47,50 грн/л и 46,99 грн/л соответственно.

Дорогие заправки также продолжил политику снижения цен, которую начал несколько раньше. В частности, на ОККО и WOG все виды горючего подешевели на 1 грн/л: бензин А-95 — до 51 грн/л, А-95+ — до 53 грн/л, ДТ — до 55,00 грн/л. Socar реализует «пятерку» с улучшенными характеристиками качества за 54,99 грн/л (-1,00 грн/л), ГП – за 55,99 грн/л (-2,00 грн/л).

На 0,4-1 грн/л цены на топливо снизили BVS, U.GO, KLO, "БРСМ-Нефть", Shell, Amic, Mango и другие.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 13 по 20 января 2023 г., грн/л: